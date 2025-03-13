Бундестаг обсудил увеличивающие военные расходы поправки к Конституции

Депутаты парламента обсудили законопроект о внесении изменений в Основной закон Германии, позволяющих увеличить расходы на оборону. Почему его успех критически важен для будущего правительства Фридриха Мерца — в материале РБК

Внеочередное заседание Бундестага, Берлин, Германия (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

13 марта бундестаг, пока еще заседающий в прежнем составе, рассмотрел законодательную инициативу, предлагающую увеличить расходы на национальную оборону, для чего требуется внести изменения в Основной закон ФРГ. Ее выдвинули партии, готовящиеся после февральских парламентских выборов к созданию правящей коалиции, — одержавший на них победу блок ХДС/ХСС и правящая ныне Социал-демократическая партия (СДПГ), которая в новом кабинете займет место младшего партнера. Окончательное голосование по законопроекту запланировано на 18 марта.

Как будущее правительство предлагает увеличить расходы на оборону

Поиск дополнительных средств на оборонные траты вызван тем, что в 2027 году истекает срок работы специального фонда бундесвера объемом €100 млрд, созданного канцлером Олафом Шольцем после начала военных действий на Украине. Сейчас средства фонда почти полностью использованы, но Берлин намерен как минимум удерживать установленную для стран НАТО планку расходов на оборону в размере 2% ВВП, а в предвыборной программе ХДС/ХСС прописано, что страна должна увеличить этот показатель до 3% (в настоящее время Германия тратит на военные нужды 2,12% ВВП).

В представленном ХДС/ХСС и СДПГ законопроекте отмечено, что конфликт на Украине «изменил ситуацию с безопасностью в Европе», а новая администрация США «не дает оснований ожидать, что существующая напряженность на международной арене снизится». Поэтому в ближайшие годы перед правительством Германии встанет задача «значительно укрепить национальный и союзнический оборонный потенциал». Для ее решения ХДС/ХСС и СДПГ предложили следующие меры.

Во-первых, снять федеральные фискальные ограничения с целью увеличить специальный фонд бундесвера. Речь идет о реформе механизма так называемого долгового тормоза (нем. Schuldenbremse) — конституционных ограничений на госзаимствования, которые были введены после мирового финансового кризиса 2008 года, чтобы препятствовать росту бюджетного дефицита. ХДС/ХСС и СДПГ предлагают отменить долговой тормоз для оборонных затрат, превышающих 1% от ВВП. То есть расходы до этой границы будут покрываться из бюджета, а выше — за счет заимствований.

В-вторых, партнеры по правящей коалиции предлагают создать на десять лет новый специальный фонд в размере €500 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов. По подсчетам Немецкого института экономических исследований (DIW), благодаря этому фонду объем производства увеличится примерно на 1%, а с 2027 года — в среднем более чем на 2% в год, что придаст импульс страдающей от рецессии экономики Германии.

Отдельные послабления в рамках реформы долгового тормоза предполагаются для федеральных земель, которые сейчас не могут использовать заимствования для покрытия дефицита бюджета. Плюс федеральные земли напрямую получат €100 млрд из фонда по финансированию инфраструктуры.

Готовящийся занять пост федерального канцлера глава ХДС Фридрих Мерц заявил, выступая в бундестаге 13 марта, что «альтернатив предложенной инициативе нет». И высказал мнение, что изменения в Основной закон допустимы, если речь идет об укреплении обороноспособности страны. «Германия должна стать способной защитить себя и вернуться на международную арену в качестве достойного партнера в Европе, НАТО и в мире», — подытожил он.

Предлагаемые ХДС/ХСС и СДПГ меры находятся в русле представленного на прошлой неделе главой Еврокомиссии плана перевооружения ЕС — ReArm Europe. Урсула фон дер Ляйен анонсировала его после приостановки американской военной помощи Украине. Он также предусматривает ослабление фискальных правил союза с целью увеличить расходы его участников на оборону на 1,5% и собрать €650 млрд на производство вооружений. В случае его одобрения страны ЕС смогут отступать от установленной границы госдолга в размере 3% ВВП.

Почему это голосование — вызов для будущего правительства

13 марта также официально стартовали коалиционные переговоры ХДС/ХСС и СДПГ. На прошлой неделе партнеры достигли предварительного соглашения о ключевых задачах, стоящих перед будущим правительством. Как отмечает ZDF, успех представленного бундестагу законопроекта имеет решающее значение для будущей черно-красной коалиции: в случае его провала достигнутый на первых этапах переговоров консенсус окажется под угрозой, при том что правительство должно быть сформировано, согласно обещанию Мерца, к 25 марта.

Вызовом для ХДС/ХСС и СДПГ стала позиция оппозиционных партий. Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), ставшая после выборов второй силой в бундестаге, и присоединившиеся к ней «Левые» направили обращение в Конституционный суд с просьбой оценить законность изменений в Основной закон. По их мнению, ХДС/ХСС и СДПГ сейчас пытаются в ускоренном порядке провести фундаментальные изменения Конституции, поскольку в бундестаге нового созыва им будет сложнее это сделать. Для внесения изменений в Основной закон ФРГ требуется поддержка конституционного большинства, то есть двух третей парламента. А в бундестаге нового созыва у АдГ и «Левых» будет так называемое блокирующее меньшинство

Как отмечает Die Zeit, Конституция не запрещает проводить серьезные законодательные инициативы в преддверии формирования нового правительства. Издание напоминает, что подобные случаи в истории страны были: в частности, через несколько дней после выборов 1998 года бундестаг одобрил первую военную операцию бундесвера (в Косово).

В итоге все внимание на заседании 13 марта было приковано к «Зеленым», вместе с которыми социал-демократы и ХДС/ХСС сейчас располагают конституционным большинством. 10 марта лидер их парламентской фракции Катарина Дрёге сообщила, что та не станет голосовать за проект ХДС/ХСС и социал-демократов. В качестве альтернативы «Зеленые» выдвинули свой, который увеличивает лимит использования долгового тормоза при оборонных тратах до 1,5% ВВП. «Зеленые» также настаивают на расширении дефиниции «национальная безопасность», предлагая включить в эту статью и помощь Украине.

Во время дебатов Мерц отметил, что партнеры по будущей коалиции готовы идти навстречу «Зеленым», и предложил направить €50 млрд из специального фонда на защиту климата. Лидер «Зеленых» Бритта Хассельманн в ответ заявила, что уступки, сделанные ХДС/ХСС и СДПГ в отношении реформы долгового тормоза и специального фонда, недостаточны.

Окончательное голосование по законопроекту состоится в следующий вторник. Tagesschau отмечает, что судьба конституционной реформы по-прежнему неясна, поскольку Конституционный суд по запросу АдГ и «Левых» может приостановить обсуждение инициативы.