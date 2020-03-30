Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

За вычетом транспортировки цены опустились до $14,5
На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):
- $14,49 за баррель (FOB Приморск);
- $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга);
- $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).
В абсолютном выражении все котировки на базисе FOB упали до минимума с начала расчетов — c февраля 2005 года, уточнили РБК в Argus Media.
Низкие цены могут продлиться долго
Цена на морские партии Urals снизилась за неделю на фоне информации об увеличении отгрузок нефти из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+.
«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию», — пишет Argus.
Физический рынок нефти испытывает «катастрофическую потерю спроса», написал 29 марта Bloomberg. Нефтехранилища на суше переполнены, вынуждая трейдеров размещать нефть на супертанкерах в море; НПЗ приостанавливают работу, поскольку спроса на их продукты нет. Во многих регионах мира нефть продается за менее чем $10/барр., а в некоторых изолированных районах сформировались отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть). В апреле 2020 года прогнозируется падение мирового спроса на нефть на 20% ниже показателя апреля 2019-го.
Цена в $25 за баррель Urals определена Банком России в качестве порога, ниже которого ЦБ проводит дополнительные интервенции по продаже валюты из своих резервов (для поддержки рубля). На прошлой неделе ЦБ проводил такие интервенции, показывает его статистика: ежедневно общие продажи валюты составляют более 13 млрд руб., или около $170 млн. Пресс-служба Банка России не ответила РБК, на какие котировки Urals он ориентируется при определении объемов продажи валюты. В Налоговом кодексе прописано, что цена Urals рассчитывается как среднее арифметическое цен покупки и продажи на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья.