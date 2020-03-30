Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Российский сорт нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевел в абсолютном выражении до $16,2 за баррель — минимума с 1999 года. Рынок не исключает продолжительного периода сохранения низких цен на нефть

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень цен с 1999 года. В XXI веке российская нефть еще не стоила так дешево.

За минувшую неделю российский сорт подешевел в Северо-Западной Европе на $5,51/барр.

Скидка на Urals относительно североморского датированного (Argus North Sea Dated; эталон, отражающий стоимость североморской легкой нефти) повысилась до $4,75/барр. (CIF Роттердам) — это максимальный разрыв с 2008 года.

Партии Urals с поставкой в Средиземноморье подешевели за неделю на $4,26/барр. — до $18,45 за баррель (CIF, итальянский порт Аугуста). На этом базисе это минимальная цена с 2002 года, отмечает Argus.

Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.