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Падение цен на нефть ,  
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Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Российский сорт нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевел в абсолютном выражении до $16,2 за баррель — минимума с 1999 года. Рынок не исключает продолжительного периода сохранения низких цен на нефть
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media. По его данным, это минимальный уровень цен с 1999 года. В XXI веке российская нефть еще не стоила так дешево.

  • За минувшую неделю российский сорт подешевел в Северо-Западной Европе на $5,51/барр.
  • Скидка на Urals относительно североморского датированного (Argus North Sea Dated; эталон, отражающий стоимость североморской легкой нефти) повысилась до $4,75/барр. (CIF Роттердам) — это максимальный разрыв с 2008 года.
  • Партии Urals с поставкой в Средиземноморье подешевели за неделю на $4,26/барр. — до $18,45 за баррель (CIF, итальянский порт Аугуста). На этом базисе это минимальная цена с 2002 года, отмечает Argus.

Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.

За вычетом транспортировки цены опустились до $14,5

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):

  • $14,49 за баррель (FOB Приморск);
  • $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга);
  • $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).

В абсолютном выражении все котировки на базисе FOB упали до минимума с начала расчетов — c февраля 2005 года, уточнили РБК в Argus Media.

Низкие цены могут продлиться долго

Цена на морские партии Urals снизилась за неделю на фоне информации об увеличении отгрузок нефти из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+.

«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию», — пишет Argus.

Физический рынок нефти испытывает «катастрофическую потерю спроса», написал 29 марта Bloomberg. Нефтехранилища на суше переполнены, вынуждая трейдеров размещать нефть на супертанкерах в море; НПЗ приостанавливают работу, поскольку спроса на их продукты нет. Во многих регионах мира нефть продается за менее чем $10/барр., а в некоторых изолированных районах сформировались отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть). В апреле 2020 года прогнозируется падение мирового спроса на нефть на 20% ниже показателя апреля 2019-го.

Цена в $25 за баррель Urals определена Банком России в качестве порога, ниже которого ЦБ проводит дополнительные интервенции по продаже валюты из своих резервов (для поддержки рубля). На прошлой неделе ЦБ проводил такие интервенции, показывает его статистика: ежедневно общие продажи валюты составляют более 13 млрд руб., или около $170 млн. Пресс-служба Банка России не ответила РБК, на какие котировки Urals он ориентируется при определении объемов продажи валюты. В Налоговом кодексе прописано, что цена Urals рассчитывается как среднее арифметическое цен покупки и продажи на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: нефть, Urals, обвал, Argus
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