Dow Jones показал худший первый квартал года за всю свою историю

Такого падения в первом квартале у индекса, который охватывает акции крупнейших компаний США, не было даже в годы Великой депрессии

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Биржевой промышленный индекс Dow Jones, один из старейших в США, показал худшие результаты за первый квартал года за всю обозримую историю, пишет Market Watch. С января по март он опустился почти на четверть — на 23,2%.

Если брать в расчет данные по всем кварталам, то падение оказалось сильнейшим с 1987 года. Тогда за один день, 19 октября, Dow Jones обрушился на 22,6%. Это событие получило название «черный понедельник».

Индекс Dow Jones охватывает акции 30 крупнейших компаний США, он был создан в 1884 году, а публиковаться начал в 1896. Сейчас он составляется на основе котировок акций 30 крупнейших компаний США. По данным Market Watch, падение в первом квартале оказалось крупнейшим за 124 года с момента появления данных в открытом доступе, а по данным Washington Post — за все 135 лет существования.

Другие американские биржевые индексы также показывают рекордное падение. Для S&P 500 этот квартал стал худшим со времен глобального кризиса 2008 года: он упал на 20% с начала года и на 24% с пиковых значений, установленных в феврале. Индекс NASDAQ, который обычно используется для отслеживания котировок на высокотехнологичном рынке, также показал худшее падение с четвертого квартала 2008 года.

И Market Watch, и WP указывают на то, что тренд на снижение индексов (медвежий тренд) зародился еще до объявления пандемии COVID-19, однако основной вклад в кризис внесло именно распространение заболевания.