Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

В США количество новых обращений за пособием по безработице за неделю подскочило до рекордных 3,28 млн. Предыдущий рекорд побит в четыре раза

Люди ожидают помощи в получении пособий по безработице в Лас-Вегасе (Фото: John Locher / AP)

Количество первичных обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах увеличилось за последнюю отчетную неделю, завершившуюся 21 марта, до рекордных 3,28 млн, сообщило Министерство труда США. Всего две недели назад этот показатель составлял 211 тыс., что было близко к полувековому минимуму, отмечает Bloomberg.

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.

Экономисты перед выходом статистики прогнозировали, что он составит от 1 до 4 млн. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Dow Jones, составлял 1,5 млн обращений. В итоге фактическое число обращений оказалось ближе к верхней границе экспертных прогнозов.

Этот показатель приблизительно отражает темпы увольнения американских работников. Рекордный рост демонстрирует, насколько сильно и стремительно повлияла пандемия коронавируса на американский рынок труда. Предприятия по всей Америке закрываются на фоне политики социального дистанцирования.