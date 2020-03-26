Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 12:58
ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО Технологии и медиа, 20:27 Около 100 человек в Москве остались лечиться от коронавируса у себя дома Общество, 20:16 Правительство Москвы купило газету Metro Бизнес, 20:16 Скончался бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго Спорт, 20:14 На Кубе умер заразившийся коронавирусом россиянин Общество, 20:11 Минфин объяснил порядок сбора повысившегося налога на дивиденды Экономика, 20:03 СК завел дело из-за смерти трехлетней девочки в детском саду в Петербурге Общество, 19:51 Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб. Общество, 19:49 МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса Общество, 19:44 Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Котова Общество, 19:34 Ассоциация фармкомпаний заявила о возможной остановке экспертизы лекарств Общество, 19:33 В Бразилии умер младший брат Пеле Спорт, 19:27 Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб. Финансы, 19:27 Варшава назвала «абсурдными упреками» заявления Пушкова о гумпомощи Политика, 19:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

В США количество новых обращений за пособием по безработице за неделю подскочило до рекордных 3,28 млн. Предыдущий рекорд побит в четыре раза
Люди ожидают помощи в получении пособий по безработице в Лас-Вегасе   (Фото: John Locher / AP)

Количество первичных обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах увеличилось за последнюю отчетную неделю, завершившуюся 21 марта, до рекордных 3,28 млн, сообщило Министерство труда США. Всего две недели назад этот показатель составлял 211 тыс., что было близко к полувековому минимуму, отмечает Bloomberg.

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.

Экономисты перед выходом статистики прогнозировали, что он составит от 1 до 4 млн. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Dow Jones, составлял 1,5 млн обращений. В итоге фактическое число обращений оказалось ближе к верхней границе экспертных прогнозов.

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года
Экономика

Этот показатель приблизительно отражает темпы увольнения американских работников. Рекордный рост демонстрирует, насколько сильно и стремительно повлияла пандемия коронавируса на американский рынок труда. Предприятия по всей Америке закрываются на фоне политики социального дистанцирования.

Недельные данные по обращениям за пособием по безработице во время «великой рецессии» 2009 года были в разы ниже (максимум 665 тыс. в марте 2009 года).

Показатель за неделю по 21 марта подразумевает, что уровень безработицы США в апреле, вероятно, вырастет до 5,5%, отмечают экономисты Bloomberg Economics. Это точно не станет пиком, так как некоторые эксперты прогнозируют рост безработицы до 13%. Во время рецессии 2009 года безработица достигала 10% на максимуме.

Варданян увидел в ситуации с вирусом исчезновение прежнего формата мира
Бизнес

Однако министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что рекордный показатель заявок на пособия по безработице за неделю по 21 марта не является актуальным, так как уже после этого конгресс США практически одобрил пакет помощи экономике, который позволит фирмам в ближайшее время заново нанять уволенных работников.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: США, безработица
Материалы по теме
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter