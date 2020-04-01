Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

- уменьшения фонда оплаты труда (ФОТ), в том числе за счет перевода части работников на режим неполной занятости;
- сокращение количества рабочих мест, в том числе в форме неоплачиваемых отпусков;
- увеличения безработицы — как общей, так и зарегистрированной (число безработных, обратившихся в службы занятости);
- падения доходов населения, что вместе с ограничениями мобильности людей с целью сдержать распространение коронавируса дополнительно приведут к изменению структуры спроса и сокращению потребления.
Объявленное президентом и уже одобренное парламентом снижение ставок страховых взносов в два раза, с 30 до 15%, для малого и среднего бизнеса с зарплат выше МРОТ также приведет к выпадающим доходам социальных фондов. У предприятий МСП за девять месяцев 2020 года высвободятся ресурсы в объеме 285 млрд руб., оценил министр финансов Антон Силуанов.
Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Комбинированный эффект от сокращения ФОТ и рабочих мест на 5% приведет к падению ежемесячных доходов внебюджетных фондов на 65,1 млрд руб. Если кризис продлится три месяца, то социальные фонды потеряют 195,4 млрд руб., полгода — 390,8 млрд руб., а если все девять месяцев — 586,3 млрд руб.
Пока наиболее вероятным выглядит сценарий сокращения ФОТ и рабочих мест на 10%, или даже 15%, пояснил РБК один из авторов, эксперт Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев. При сокращении и фонда оплаты труда, и количества рабочих мест в пределах 10-15%, объем выпадающих доходов социальных фондов за три месяца составит от 390,8 до 586,3 млрд руб., за полгода непрерывного кризиса уже от 781,7 млрд до 1,17 трлн руб. Если экономика не восстановится в течение девяти месяцев, ПФР, ФОМС и ФСС в таком сценарии потеряет от 1,17 до 1,76 трлн руб.
В самом негативном сценарии (сокращение ФОТ и рабочих мест одновременно на 20%) в социальные фонды ежемесячно не поступит 260,4 млрд руб., за три месяца кризиса объем выпадающих доходов возрастет до 781,7 млрд руб., за полгода — до 1,56 трлн руб., за девять месяцев — 2,34 трлн руб., следует из расчетов экспертов ВШЭ.
Сокращение собственных доходов внебюджетных фондов потребует определения дополнительных источников финансирования для исполнения социальных обязательств, констатируют экономисты.
В качестве возможных сценариев компенсации эксперты ВШЭ предлагают рассмотреть возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также выпуск облигаций Минфина (целевых или в рамках текущих программ заимствования) для покрытия выпадающих доходов внебюджетных фондов в период кризиса и финансирования их путем увеличения трансферта из федерального бюджета.
Одновременно эксперты предлагают ввести «гибкий» пенсионный возраст для сокращаемых работников: предоставить им возможность выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Размер страховой пенсии в таком случае будет определяться исходя из фактически накопленных пенсионных прав, с соблюдением минимальных требований к продолжительности страхового стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента.
Сценарий ликвидации институтов социального страхования и передачи обязательств по выплате пенсий и пособий федеральному бюджету экономисты считают нецелесообразным̆, так как он потребует существенного пересмотра организации социальной поддержки населения и изменения всей системы управления социальным страхованием. При этом экономисты предлагают обсудить возможность прямого финансирования из федерального бюджета расходов на фиксированную пенсионную выплату (сейчас объем расходов составляет до 2,5 трлн руб. и осуществляется Пенсионным фондом за счет трансферта из бюджета).