Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Экономисты ВШЭ оценили, как упадут из-за кризиса доходы соцфондов, обеспечивающих выплату пенсий и пособий, а также медстрахование. Для решения проблем они предлагают использовать средства ФНБ и ввести «гибкий» пенсионный возраст

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Доходы социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования — начнут сокращаться с марта 2020 года из-за урезания зарплат, роста безработицы и падения реальных доходов россиян, предупреждают эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ в обзоре «Влияние пандемии COVID-19 на институты социального страхования» (есть у РБК).

Экономисты ВШЭ Евгений Якушев, Ольга Синявская и Андрей Столяров представили первые оценки снижения собственных доходов внебюджетных фондов при разных сценариях глубины и продолжительности кризиса в российской экономике.

Причины снижения доходов

Доходы трех внебюджетных фондов, обеспечивающих около 70% всех социальных выплат в России, формируются из двух источников. Собственные доходы зависят от объема страховых взносов, которые работодатели ежемесячно уплачивают с зарплат работников по ставке 30% (22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС). Остальную часть совокупных доходов фондов формируют трансферты из федерального бюджета.

Из-за ухудшения ситуации в экономике, девальвации рубля, падения цен на нефть и введения карантинных ограничений на фоне коронавируса эксперты ВШЭ ожидают: