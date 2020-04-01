Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Режим самоизоляции ввели в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом Общество, 01:14 ВОЗ исключила «европейский» сценарий пандемии в России Общество, 01:00 В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина Общество, 00:51 ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса Общество, 00:43 В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом Общество, 00:29 Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Экономика, 00:09 Что изменится в российских законах в апреле 2020 года Общество, 00:00 Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Финансы, 00:00 Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие Бизнес, 00:00 Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Политика, 00:00 В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом Общество, 31 мар, 23:31 Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс Общество, 31 мар, 23:29 Сыгравший майора Эматта в «Звездных войнах» актер умер от коронавируса Общество, 31 мар, 23:23 Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек Общество, 31 мар, 23:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Экономисты ВШЭ оценили, как упадут из-за кризиса доходы соцфондов, обеспечивающих выплату пенсий и пособий, а также медстрахование. Для решения проблем они предлагают использовать средства ФНБ и ввести «гибкий» пенсионный возраст
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Доходы социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования — начнут сокращаться с марта 2020 года из-за урезания зарплат, роста безработицы и падения реальных доходов россиян, предупреждают эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ в обзоре «Влияние пандемии COVID-19 на институты социального страхования» (есть у РБК).

Экономисты ВШЭ Евгений Якушев, Ольга Синявская и Андрей Столяров представили первые оценки снижения собственных доходов внебюджетных фондов при разных сценариях глубины и продолжительности кризиса в российской экономике.

Причины снижения доходов

Доходы трех внебюджетных фондов, обеспечивающих около 70% всех социальных выплат в России, формируются из двух источников. Собственные доходы зависят от объема страховых взносов, которые работодатели ежемесячно уплачивают с зарплат работников по ставке 30% (22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС). Остальную часть совокупных доходов фондов формируют трансферты из федерального бюджета.

Из-за ухудшения ситуации в экономике, девальвации рубля, падения цен на нефть и введения карантинных ограничений на фоне коронавируса эксперты ВШЭ ожидают:

  • уменьшения фонда оплаты труда (ФОТ), в том числе за счет перевода части работников на режим неполной занятости;
  • сокращение количества рабочих мест, в том числе в форме неоплачиваемых отпусков;
  • увеличения безработицы — как общей, так и зарегистрированной (число безработных, обратившихся в службы занятости);
  • падения доходов населения, что вместе с ограничениями мобильности людей с целью сдержать распространение коронавируса дополнительно приведут к изменению структуры спроса и сокращению потребления.

Объявленное президентом и уже одобренное парламентом снижение ставок страховых взносов в два раза, с 30 до 15%, для малого и среднего бизнеса с зарплат выше МРОТ также приведет к выпадающим доходам социальных фондов. У предприятий МСП за девять месяцев 2020 года высвободятся ресурсы в объеме 285 млрд руб., оценил министр финансов Антон Силуанов.

Аналитики выяснили реакцию разных поколений москвичей на самоизоляцию
Технологии и медиа

Прогнозы потерь

Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.

Комбинированный эффект от сокращения ФОТ и рабочих мест на 5% приведет к падению ежемесячных доходов внебюджетных фондов на 65,1 млрд руб. Если кризис продлится три месяца, то социальные фонды потеряют 195,4 млрд руб., полгода — 390,8 млрд руб., а если все девять месяцев — 586,3 млрд руб.

Пока наиболее вероятным выглядит сценарий сокращения ФОТ и рабочих мест на 10%, или даже 15%, пояснил РБК один из авторов, эксперт Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев. При сокращении и фонда оплаты труда, и количества рабочих мест в пределах 10-15%, объем выпадающих доходов социальных фондов за три месяца составит от 390,8 до 586,3 млрд руб., за полгода непрерывного кризиса уже от 781,7 млрд до 1,17 трлн руб. Если экономика не восстановится в течение девяти месяцев, ПФР, ФОМС и ФСС в таком сценарии потеряет от 1,17 до 1,76 трлн руб.

В самом негативном сценарии (сокращение ФОТ и рабочих мест одновременно на 20%) в социальные фонды ежемесячно не поступит 260,4 млрд руб., за три месяца кризиса объем выпадающих доходов возрастет до 781,7 млрд руб., за полгода — до 1,56 трлн руб., за девять месяцев — 2,34 трлн руб., следует из расчетов экспертов ВШЭ.

Пути решения проблемы

Сокращение собственных доходов внебюджетных фондов потребует определения дополнительных источников финансирования для исполнения социальных обязательств, констатируют экономисты.

В качестве возможных сценариев компенсации эксперты ВШЭ предлагают рассмотреть возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также выпуск облигаций Минфина (целевых или в рамках текущих программ заимствования) для покрытия выпадающих доходов внебюджетных фондов в период кризиса и финансирования их путем увеличения трансферта из федерального бюджета.

Одновременно эксперты предлагают ввести «гибкий» пенсионный возраст для сокращаемых работников: предоставить им возможность выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Размер страховой пенсии в таком случае будет определяться исходя из фактически накопленных пенсионных прав, с соблюдением минимальных требований к продолжительности страхового стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента.

Сценарий ликвидации институтов социального страхования и передачи обязательств по выплате пенсий и пособий федеральному бюджету экономисты считают нецелесообразным̆, так как он потребует существенного пересмотра организации социальной поддержки населения и изменения всей системы управления социальным страхованием. При этом экономисты предлагают обсудить возможность прямого финансирования из федерального бюджета расходов на фиксированную пенсионную выплату (сейчас объем расходов составляет до 2,5 трлн руб. и осуществляется Пенсионным фондом за счет трансферта из бюджета). 

Автор: Юлия Старостина
Теги: кризис, ПФР, ФОМС, НИУ ВШЭ, ФСС, коронавирус, социальная политика
Материалы по теме
Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Экономика
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter