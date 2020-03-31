Аналитики выяснили реакцию разных поколений москвичей на самоизоляцию

Самые молодые больше всего страдают из-за невозможности встречаться с друзьями, пенсионеры зачастую игнорируют меры личной безопасности, а поколение X — сторонники радикальных мер, но сами им не следуют

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский офис французской рекламной Publicis Groupe и специализирующаяся на интернет-исследованиях компания Online Market Intelligence (OMI) провели 26 марта опрос москвичей на предмет их отношения к пандемии, вызванных этим ограничениях, изменениях в поведении и дальнейших ожиданиях. На тот момент в столице уже действовали повышенные меры безопасности, но еще не была объявлена всеобщая самоизоляция.

Как считали Онлайн-анкеты заполнили 227 москвичей в возрасте 16‒64 лет. Методика опроса полностью соответствует стандартам международной ассоциации маркетинговых исследователей ESOMAR, подчеркивают в OMI. Авторов опроса интересовало, какие рекомендации выполняют респонденты и с чем они не согласны, из каких источников получают оперативную информацию о происходящем, как делали закупки в последние недели и что их в данный момент больше всего раздражает. Такие ответы позволяют маркетологам скорректировать свои коммуникации в кризис.

Ответы были проанализированы по возрастным группам — четырем ключевым поколениям: от самого молодого Z до достигших уже пенсионного возраста бумеров.