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Пайяха меняет налоги на запасы
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Газета
Пайяха меняет налоги на запасы
Газета № 030 (2985) (1803) Бизнес,
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Пайяха меняет налоги на запасы
Эдуард Худайнатов попросил льготы для своего арктического проекта
Экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов попросил у правительства освободить Пайяхский проект в Арктике от НДПИ, обещая взамен в ходе геологоразведки увеличить запасы до 1 млрд т нефти. Эксперты оценивают такие запасы в $7,3 млрд
Эдуард Худайнатов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Проект без налогов

Владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попр​осил у вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, новых мер господдержки для своего крупнейшего проекта по добыче нефти в этом регионе — Пайяхского месторождения. Об этом говорится в письме бизнесмена от 26 февраля. У РБК есть копия, федеральный чиновник подтвердил его подлинность.

Бизнесмен предложил полностью освободить Пайяху от уплаты НДПИ и ввести для проекта налоговый вычет на геологоразведочные работы (без указания размера). Он также попросил поддержать финансированием из бюджета «организацию международного пункта пропуска в бухте Север», через который будет экспортироваться нефть Пайяхи, дноуглубительные работы в ее акватории, а также обеспечить госрегулирование тарифов на проход ледоколов​​ от этого порта.

Худайнатов также просит, чтобы правительство «приняло участие в решении вопроса» о субсидировании процентной ставки по кредитам на реализацию проекта. С такой просьбой он уже обращался в декабре 2018 года в Минфин.

Представители «Нефтегазхолдинга» и Трутнева отказались комментировать переписку своих руководителей. Представитель Минфина пока не ответил на запрос РБК, готово ли ведомство предоставить запрашиваемые налоговые льготы для Пайяхи.

Характеристики ​Пайяхского месторождения

Пайяхское месторождение включает шесть блоков на Таймыре в Красноярском крае (Арктика) в районе реки Енисей. Утвержденные запасы проекта на начало 2018 года по категории С1+С2 составляют 163,1 млн т нефти и 7,5 млрд куб. м газа. По данным международного аудита, запасы проекта по категории 2P (доказанные и вероятные запасы) составляют 266 млн т нефти.

Ранее Трутнев говорил о возможном применении схемы налоговых каникул для проектов в Арктике. «В Арктике надо создавать единую систему преференций для всех новых реализуемых инвестпроектов. Режим налоговых каникул может стать базовым предложением по Арктике. Кроме того, обсуждается механизм налогового вычета по вложению в геологоразведку и еще много всего другого», — говорил вице-премьер в начале марта в интервью «Интерфаксу».

Часть мер по налоговым преференциям поддерживает и Минприроды. Еще при прежнем руководителе министерства Сергее Донском был разработан законопроект ​о введении налогового вычета из налога на прибыль в сумме потраченных на геологоразведку средств с коэффициентом 1,5–3,5 (на этот коэффициент умножаются затраты и вычитаются из налога на прибыль) — в зависимости от расположения месторождений. Для шельфовых и арктических месторождений предлагался коэффициент 3,5, говорил он РБК. Этот законопроект пока не прошел все стадии согласований и еще не принят. Но в декабре 2018 года новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что ведомство готовит изменения в законодательство, направленные на привлечение инвестиций в геологоразведку: «Среди них — вычеты затрат на геологоразведку с повышающим коэффициентом из налога на прибыль».

Миллиард тонн нефти

Худайнатов объясняет необходимость льгот «целями своевременного начала добычи нефти на Пайяхской группе месторождений» и «безусловным обеспечением планируемой загрузки Северного морского пути». Майский указ Владимира Путина предполагает, что к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться до 80 млн т в год. Но пока подтверждены запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры только 59 млн т прогнозных грузов, следует из материалов Минприроды.

Минприроды нашло способ выполнить указ Путина по загрузке Севморпути
Бизнес


В письме Трутневу владелец «Нефтегазхолдинга» написал о планах нарастить доказанные запасы Пайяхи за счет бурения в 2019 году трех геологоразведочных скважин (вдобавок к уже пробуренным 12 поисково-разведочным скважинам): «По ожидаемым результатам проводимой геологоразведки в среднесрочной перспективе (четыре-пять лет) запасы проекта могут превысить 1 млрд т нефти, а потенциал роста уровней добычи может достигнуть 50 млн т нефти в год». При этом в декабре 2018 года бизнесмен указывал, что компания готовит материалы в госкомиссию по запасам для постановки на баланс запасов нефти в объеме 600 млн т. Ресурсную базу проекта он оценивал в 1 млрд т нефти, но не говорил, когда ее можно будет достичь. Коммерческие запасы месторождений сейчас оцениваются вчетверо меньше — 266 млн т.

К письму вице-премьеру приложена логистическая схема добычи и транспортировки нефти с проекта, согласно которой добыча начнется в 2023 году (0,5 млн т), а к 2030 году достигнет 26 млн т. При каких условиях этот показатель можно будет удвоить и довести до 50 млн т, в документе не говорится. Всю нефть планируется перевозить по Северному морскому пути (СМП) через бухту Север, в том числе в Мурманск, Архангельск и Роттердам.

Освоение Пайяхи может быть увязано с месторождениями Ванкорского кластера «Роснефти». Госкомпания предложила внести вклад в обеспечение загрузки СМП, перенаправив туда нефть с Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, находящихся на севере Восточной Сибири, сообщала газета «Коммерсантъ». Их запасы оцениваются в 500 млн т, а планируемая добыча — 22–24 млн т в год. Для синергии проектов «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» потребуется построить около 600 км трубопровода мощностью 25–50 млн т нефти в год до бухты Север. Кроме того, после встречи президента Владимира Путина с главой BP Робертом Дадли стало известно, что британской компании, которой принадлежит 19,75% «Роснефти», предложено партнерство в Пайяхе.​

Аналитик АКРА Василий Танурков оценил запасы в 1 млрд т нефти, которые Худайнатов рассчитывает получить на Пайяхе, в $7,3 млрд. «Эта цена возможна при условии строительства инфраструктуры и получения поддержки от государства, включая налоговые льготы», — отметил он. Если разработчики проекта добьются добычи нефти в 50 млн т, это будет крупнейшее по добыче нефти месторождение в России, добавил эксперт. Для сравнения, Минприроды недавно оценило запасы нефти в России в 9,04 млрд т.

Но даже при высоких вложениях в геологоразведку есть риски не подтвердить гигантские запасы, предупредил Танурков. При текущем уровне запасов проекта «Нефтегазхолдинга» (163,1 млн т по С1+С2) пик добычи может составить 8 млн т в год, отметил он. А добыча 26 млн т к 2030 году возможна только в случае, если запасы удастся нарастить до 500 млн т.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Эдуард Худайнатов , Арктика , добыча нефти , налоговые льготы , господдержка , Северный морской путь , Юрий Трутнев ...
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