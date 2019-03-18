Пайяха меняет налоги на запасы

Проект без налогов
Владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попросил у вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, новых мер господдержки для своего крупнейшего проекта по добыче нефти в этом регионе — Пайяхского месторождения. Об этом говорится в письме бизнесмена от 26 февраля. У РБК есть копия, федеральный чиновник подтвердил его подлинность.
Бизнесмен предложил полностью освободить Пайяху от уплаты НДПИ и ввести для проекта налоговый вычет на геологоразведочные работы (без указания размера). Он также попросил поддержать финансированием из бюджета «организацию международного пункта пропуска в бухте Север», через который будет экспортироваться нефть Пайяхи, дноуглубительные работы в ее акватории, а также обеспечить госрегулирование тарифов на проход ледоколов от этого порта.
Худайнатов также просит, чтобы правительство «приняло участие в решении вопроса» о субсидировании процентной ставки по кредитам на реализацию проекта. С такой просьбой он уже обращался в декабре 2018 года в Минфин.
Представители «Нефтегазхолдинга» и Трутнева отказались комментировать переписку своих руководителей. Представитель Минфина пока не ответил на запрос РБК, готово ли ведомство предоставить запрашиваемые налоговые льготы для Пайяхи.
Характеристики Пайяхского месторождения
Пайяхское месторождение включает шесть блоков на Таймыре в Красноярском крае (Арктика) в районе реки Енисей. Утвержденные запасы проекта на начало 2018 года по категории С1+С2 составляют 163,1 млн т нефти и 7,5 млрд куб. м газа. По данным международного аудита, запасы проекта по категории 2P (доказанные и вероятные запасы) составляют 266 млн т нефти.
Ранее Трутнев говорил о возможном применении схемы налоговых каникул для проектов в Арктике. «В Арктике надо создавать единую систему преференций для всех новых реализуемых инвестпроектов. Режим налоговых каникул может стать базовым предложением по Арктике. Кроме того, обсуждается механизм налогового вычета по вложению в геологоразведку и еще много всего другого», — говорил вице-премьер в начале марта в интервью «Интерфаксу».
Часть мер по налоговым преференциям поддерживает и Минприроды. Еще при прежнем руководителе министерства Сергее Донском был разработан законопроект о введении налогового вычета из налога на прибыль в сумме потраченных на геологоразведку средств с коэффициентом 1,5–3,5 (на этот коэффициент умножаются затраты и вычитаются из налога на прибыль) — в зависимости от расположения месторождений. Для шельфовых и арктических месторождений предлагался коэффициент 3,5, говорил он РБК. Этот законопроект пока не прошел все стадии согласований и еще не принят. Но в декабре 2018 года новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что ведомство готовит изменения в законодательство, направленные на привлечение инвестиций в геологоразведку: «Среди них — вычеты затрат на геологоразведку с повышающим коэффициентом из налога на прибыль».
Миллиард тонн нефти
Худайнатов объясняет необходимость льгот «целями своевременного начала добычи нефти на Пайяхской группе месторождений» и «безусловным обеспечением планируемой загрузки Северного морского пути». Майский указ Владимира Путина предполагает, что к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться до 80 млн т в год. Но пока подтверждены запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры только 59 млн т прогнозных грузов, следует из материалов Минприроды.
В письме Трутневу владелец «Нефтегазхолдинга» написал о планах нарастить доказанные запасы Пайяхи за счет бурения в 2019 году трех геологоразведочных скважин (вдобавок к уже пробуренным 12 поисково-разведочным скважинам): «По ожидаемым результатам проводимой геологоразведки в среднесрочной перспективе (четыре-пять лет) запасы проекта могут превысить 1 млрд т нефти, а потенциал роста уровней добычи может достигнуть 50 млн т нефти в год». При этом в декабре 2018 года бизнесмен указывал, что компания готовит материалы в госкомиссию по запасам для постановки на баланс запасов нефти в объеме 600 млн т. Ресурсную базу проекта он оценивал в 1 млрд т нефти, но не говорил, когда ее можно будет достичь. Коммерческие запасы месторождений сейчас оцениваются вчетверо меньше — 266 млн т.
К письму вице-премьеру приложена логистическая схема добычи и транспортировки нефти с проекта, согласно которой добыча начнется в 2023 году (0,5 млн т), а к 2030 году достигнет 26 млн т. При каких условиях этот показатель можно будет удвоить и довести до 50 млн т, в документе не говорится. Всю нефть планируется перевозить по Северному морскому пути (СМП) через бухту Север, в том числе в Мурманск, Архангельск и Роттердам.
Освоение Пайяхи может быть увязано с месторождениями Ванкорского кластера «Роснефти». Госкомпания предложила внести вклад в обеспечение загрузки СМП, перенаправив туда нефть с Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, находящихся на севере Восточной Сибири, сообщала газета «Коммерсантъ». Их запасы оцениваются в 500 млн т, а планируемая добыча — 22–24 млн т в год. Для синергии проектов «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» потребуется построить около 600 км трубопровода мощностью 25–50 млн т нефти в год до бухты Север. Кроме того, после встречи президента Владимира Путина с главой BP Робертом Дадли стало известно, что британской компании, которой принадлежит 19,75% «Роснефти», предложено партнерство в Пайяхе.
Аналитик АКРА Василий Танурков оценил запасы в 1 млрд т нефти, которые Худайнатов рассчитывает получить на Пайяхе, в $7,3 млрд. «Эта цена возможна при условии строительства инфраструктуры и получения поддержки от государства, включая налоговые льготы», — отметил он. Если разработчики проекта добьются добычи нефти в 50 млн т, это будет крупнейшее по добыче нефти месторождение в России, добавил эксперт. Для сравнения, Минприроды недавно оценило запасы нефти в России в 9,04 млрд т.
Но даже при высоких вложениях в геологоразведку есть риски не подтвердить гигантские запасы, предупредил Танурков. При текущем уровне запасов проекта «Нефтегазхолдинга» (163,1 млн т по С1+С2) пик добычи может составить 8 млн т в год, отметил он. А добыча 26 млн т к 2030 году возможна только в случае, если запасы удастся нарастить до 500 млн т.