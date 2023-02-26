Volkswagen решил препятствовать серому импорту авто из Китая в Россию

Volkswagen решил препятствовать серому импорту своих автомобилей из Китая в Россию

Компания прекратила поставки в Россию в марте прошлого года. Как пишет Handelsblatt, производство Volkswagen действует «сравнительно автономно», а ряд дилеров внесли в черный список

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) намерен препятствовать параллельному импорту своих автомобилей, которые производят в Китае, в Россию, пишет Handelsblatt со ссылкой на сообщение компании.

Китайское производство автомобилей Volkswagen действует «сравнительно автономно», пишет издание, поскольку немецкая компания владеет этими предприятиями совместно с государственными китайскими компаниями. Однако дилеры в Китае, которые принадлежат VW, получили указание не экспортировать авто никуда, кроме Китая. Часть независимых дилеров попали в черный список, поскольку VW подозревает их в продаже автомобилей в другие страны, им машины Volkswagen поставлять не будут.

«Экспорт на сером рынке никогда нельзя исключать», — заявили в Volkswagen, но отметили, что продажи авто из Китая в Россию сейчас не ведутся в больших объемах.

В числе партнеров VW в Китае — автопроизводители JAC, FAW и SAIC.

Volkswagen приостановил поставки автомобилей в Россию в марте прошлого года. Компания допускала продажу своих российских активов (среди них завод в Калуге, который находится в простое), но решение еще не принято, сообщили Autonews.ru в российском офисе компании.

Автомобили в России разрешено ввозить по параллельному импорту, его президент Владимир Путин узаконил в июне прошлого года. В списке автопроизводителей, чью продукцию можно ввозить без разрешения правообладателей, был и Volkswagen.