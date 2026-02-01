В Европе рассказали, как от зеленой повестки вернулись к поиску нефти

Некоторые страны Европы отказываются от зеленого курса и возобновляют поиски полезных ископаемых. Еще семь лет назад Греция ориентировалась на экологичную энергетику, теперь главный проект — бурение скважины совместно с Exxon

Фото: LiteHeavy / Shutterstock

Европейские страны возобновили поиски собственных запасов нефти и газа, решив отойти от своего прежнего курса, ориентированного на возобновляемую зеленую энергетику. Об этом заявил глава независимой газовой компании Energean Маттиос Ригас в интервью Financial Times.

По его словам, изменение подхода заметно в Греции, Италии и на Кипре — странах, где работает Energean. Страны ЕС начали пересматривать свои прежние «зеленые» приоритеты после начала военной операции на Украине в 2022 году.

«Еще пять—семь лет назад Греция говорила только о зеленых инвестициях и закрытии угольных электростанций. Сейчас одним из главных пунктов повестки стал проект бурения скважины совместно с Exxon в западной части страны», — сказал Ригас. По его словам, в перспективе это может приблизить Грецию к энергетической независимости.

В Италии суды уже отменили запрет на геологоразведку углеводородов, и Energean ведет переговоры о получении лицензий на это, в том числе в районах, расположенных рядом с греческими месторождениями. Как отметил глава компании, еще несколько лет назад такие проекты вообще не обсуждались, а сейчас власти страны готовы рассматривать их запуск.

Несмотря на продолжающиеся инвестиции в возобновляемые источники энергии, в последний год переход к «чистой» энергетике в Европе замедлился, потому что альтернативы вроде водорода остаются слишком дорогими. В результате нефтегазовые компании ожидают, что ископаемое топливо будет востребовано дольше, чем предполагалось ранее, и стараются обеспечить себе новые запасы.

При этом европейское топливо будет конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США и Катара, а в перспективе — с российским газом в случае урегулирования украинского конфликта, пояснил Ригас.

О том, что ряд европейских государств смягчил жесткие запреты на новые буровые работы и геологоразведку, еще в декабре прошлого года писал Reuters. Так страны стремятся снизить зависимость от дорогого импорта, говорится в статье.

29 января 2026-го сенат Франции одобрил законопроект, разрешающий разведку нефти и газа в заморских территориях, несмотря на противодействие правительства. Министр финансов Франции Ролан Лескюр назвал инициативу «анахроничной», предупредив, что страна потеряет доверие на международной арене, если отменит собственные ограничения на добычу ископаемого топлива.

Европейский союз, по состоянию на 2024 год, импортировал 85% своего потребляемого газа. Согласно данным Евростата, пиковое внутреннее производство региона пришлось на 1990-е — 50% от спроса.

Полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз будет введен в 2027 году. За нарушение запрета европейским компаниям будет грозить штраф. Отказ Европы от поставок газа из России поставит страны континента в зависимость от США и лишит их возможности диверсифицировать поставки, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это их проблемы», — считает он.