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Британия прекратила импорт российского СПГ

МИД Британии сообщил о прекращении импорта российского сжиженного природного газа
Британия анонсировала отказ от покупки российского СПГ осенью. В декабре она заключила партнерство с США, предполагающее снижение зависимости от энергоносителей из России в глобальном масштабе
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Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Великобритания прекратила импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщается в Twitter Форин-офиса.

Отмечается, что это сделано с целью урезать возможности России в финансировании боевых действий.

Прекращение закупок СПГ у России Лондон анонсировал в октябре прошлого года. Согласно данным Национальной статистической службы страны, в 2022 году Великобритания закупала СПГ еще у 11 стран, кроме России. Крупнейшим поставщиком были США. В 2021-м на поставки газа из России приходилось 4% потребляемого страной топлива; в виде СПГ Британия получала около 17% общего объема необходимого ей газа.

В британском МИДе отметили, что также намерены помогать другим странам снижать зависимость от российских энергоносителей. В начале декабря прошлого года Лондон и Вашингтон заключили новое энергетическое партнерство, нацеленное на «сокращение глобальной энергетической зависимости от России».

В числе задач партнерства было названо увеличение поставок СПГ на терминалы в Великобритании — в частности, США намерены экспортировать через них не менее 9–10 млрд куб. м СПГ в течение 2023 года.

Несмотря на намерение стран Запада снизить зависимость от газовых поставок, импорт именно СПГ, например, в Евросоюз, вырос, сообщал вице-премьер Александр Новак. За 11 месяцев прошлого года члены ЕС получили 19,4 млрд куб. м, по итогам года, указал Новак, ожидалось достижение показателя в 21 млрд куб. м.

О том, что страны Евросоюза увеличили поставки СПГ из России, писала и британская The Financial Times (FT). По расчетам газеты, в первые десять месяцев этого года ЕС закупил на 42% больше российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его доля в европейском морском импорте составила 16%. Всего ЕС за указанный период, как пишет FT, закупил 17,8 млрд куб. м СПГ, почти весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.

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