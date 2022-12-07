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Политика ,  
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Британия и США объявили о заключении газовой сделки «в противовес России»

В рамках нового энергетического соглашения США намерены экспортировать не менее 9-10 млрд куб. м СПГ в течение следующего года через британские терминалы
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Великобритания и Соединенные Штаты заключили новое энергетическое партнерство, нацеленное на «сокращение глобальной энергетической зависимости от России». Об этом говорится в совместном заявлении главы британского правительства Риши Сунака и президента США Джо Байдена.

«В рамках нового «Партнерства Великобритании и США в области энергетической безопасности и доступности» Великобритания и США будут продвигать работу по снижению глобальной зависимости от экспорта энергоносителей из России, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии», — сказано в заявлении.

Инициатива будет управляться совместной группой из правительственных чиновников Британии и США, уточнили в канцелярии британского премьера. Ее задачей, в том числе, станет увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) на терминалы в Великобритании «в свете международного скачка цен на энергоносители». В рамках этого соглашения США намерены экспортировать не менее 9-10 млрд куб. м СПГ в течение следующего года через британские терминалы, указали авторы проекта.

Газ является основной составляющей энергетического баланса Великобритании. Он используется для выработки около 40% электроэнергии и обогрева около 85% домов.

Большая часть поставок в Великобританию осуществляется по трубопроводам из Норвегии, а также из Бельгии и Нидерландов. В 2021 году около 17% газа в Британию поступало в виде СПГ, в основном из Катара, США и России.

«Вместе Великобритания и США обеспечат глобальные цены на энергоносители, а безопасность наших национальных поставок никогда больше не будет зависеть от капризов несостоятельного режима. <...> Это партнерство снизит цены для британских потребителей и поможет раз и навсегда покончить с зависимостью Европы от российских энергоресурсов», — прокомментировал соглашение Сунак.

Великобритания по итогам 2021 года получала из России около 4% потребляемого газа (3,12 млрд куб. м); несмотря на это, на фоне сокращения поставок и рекордных температур цены на энергоносители в Соединенном Королевстве резко выросли. Энергетический регулятор Ofgem еще летом предупредил, что осенью стоимость электроэнергии вырастет на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс). Как отмечала The Guardian, верхний порог стоимости электроэнергии почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277.

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В начале октября оператор британской энергосистемы National Grid также предупредил, что этой зимой в стране возможны перебои с электричеством, если Россия прекратит поставки газа в Европу и его запасы в Соединенном Королевстве окажутся на критически низком уровне. В то же время Сунак обвинял Россию в манипулировании ценами на энергоносители.

О предстоящей сделке по поставке СПГ между США и Британией 8 ноября сообщили источники The Telegraph. Газета отмечала, что переговоры о поставках американского СПГ начались еще при премьерстве Лиз Трасс и продолжились после прихода Сунака к власти. По данным издания, Лондон настаивал на экспорте не менее 10 млрд куб. м СПГ, в то время как США обещали поставить до 15 млрд куб. м газа в 2023 году всему Евросоюзу.
 

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СПГ поставки газа Британия США
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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