 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Maersk приостановит рейсы в Красном море на двое суток после атак хуситов

Maersk приостановит рейсы в Красном море на 48 часов после двух атак хуситов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Датская Maersk приостановит на 48 часов рейсы через Красное море после двух атак хуситов менее чем за сутки на ее контейнеровоз Hangzhou. При второй атаке вертолеты США потопили три судна, пытавшихся взять Hangzhou на абордаж
Фото: Stephan Goerlich / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Stephan Goerlich / imagebroker.com / Global Look Press

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk приостановит все рейсы через Красное море на 48 часов после двух атак йеменских хуситов на ее судно Hangzhou менее чем за сутки. Об этом датская компания сообщила в заявлении агентству Ritzau, передает Berlingske.

В сообщении Maersk говорится, что никто из членов экипажа не пострадал в результате нападений.

Контейнеровоз Hangzhou, следующий по флагом Сингапура, подал сигнал бедствия, сообщив, что был атакован ракетой накануне в 20:30. США, которые проводят в Красном море операцию «Страж процветания» по ликвидации угрозы хуситов, заявили, что сбили две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные группировкой.

В 6:30 воскресенья, 31 декабря, американские военные получили новый сигнал бедствия от Hangzhou в Красном море: согласно их заявлению в X, четыре небольшие лодки подошли на расстояние 20 м к судну и пытались взять его на абордаж. Вертолеты с кораблей USS Eisenhower и USS Gravely откликнулись на сигнал бедствия.

На устное обращение экипаж лодок открыл огонь по вертолетам. Американские военные ответным огнем потопили три малых судна, расстреляв вместе с экипажами. Четвертая лодка скрылась. Согласно заявлению, американский персонал и оборудование не пострадали.

Корабль США сбил две ракеты хуситов после атаки на контейнеровоз
Политика

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

С ноября хуситы участили нападения на коммерческие суда в Красном море, утверждая, что те принадлежат Израилю или направляются туда. Однако большинство из них либо имело отдаленное отношение к этому государству, либо вовсе никакого.

Maersk уже приостанавливала следование судов через Красное море, аналогичные решения приняли и другие крупные грузоперевозчики, среди которых Mediterranean Shipping Company (MSC), Hapag-Lloyd, ZIM, CMA CGM. 25 декабря датская компания решила возобновить перевозки.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Maersk Красное море хуситы
Материалы по теме
Корабль США сбил две ракеты хуситов после атаки на контейнеровоз
Политика
Хуситы атаковали танкеры в Красном море
Политика
США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле магазина Политика, 15:40
От Петербурга до Владивостока: главные новогодние елки по всей России Общество, 15:33
Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену Спорт, 15:22
Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина Политика, 15:20
Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою» Политика, 15:17
Maersk приостановит рейсы в Красном море на двое суток после атак хуситов Бизнес, 15:03
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 14:57
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Власти Бали назвали число депортированных за 2023 год россиян Политика, 14:49
Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода Общество, 14:28
В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой в Китае Спорт, 14:22
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X Политика, 14:14
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом Политика, 13:50
Надаль проиграл первый матч после возвращения на корт Спорт, 13:40
Курский губернатор сообщил о повреждении газопровода при обстреле села Политика, 13:37