Maersk приостановит рейсы в Красном море на 48 часов после двух атак хуситов

Maersk приостановит рейсы в Красном море на двое суток после атак хуситов

Датская Maersk приостановит на 48 часов рейсы через Красное море после двух атак хуситов менее чем за сутки на ее контейнеровоз Hangzhou. При второй атаке вертолеты США потопили три судна, пытавшихся взять Hangzhou на абордаж

Фото: Stephan Goerlich / imagebroker.com / Global Look Press

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk приостановит все рейсы через Красное море на 48 часов после двух атак йеменских хуситов на ее судно Hangzhou менее чем за сутки. Об этом датская компания сообщила в заявлении агентству Ritzau, передает Berlingske.

В сообщении Maersk говорится, что никто из членов экипажа не пострадал в результате нападений.

Контейнеровоз Hangzhou, следующий по флагом Сингапура, подал сигнал бедствия, сообщив, что был атакован ракетой накануне в 20:30. США, которые проводят в Красном море операцию «Страж процветания» по ликвидации угрозы хуситов, заявили, что сбили две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные группировкой.

В 6:30 воскресенья, 31 декабря, американские военные получили новый сигнал бедствия от Hangzhou в Красном море: согласно их заявлению в X, четыре небольшие лодки подошли на расстояние 20 м к судну и пытались взять его на абордаж. Вертолеты с кораблей USS Eisenhower и USS Gravely откликнулись на сигнал бедствия.

На устное обращение экипаж лодок открыл огонь по вертолетам. Американские военные ответным огнем потопили три малых судна, расстреляв вместе с экипажами. Четвертая лодка скрылась. Согласно заявлению, американский персонал и оборудование не пострадали.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

С ноября хуситы участили нападения на коммерческие суда в Красном море, утверждая, что те принадлежат Израилю или направляются туда. Однако большинство из них либо имело отдаленное отношение к этому государству, либо вовсе никакого.

Maersk уже приостанавливала следование судов через Красное море, аналогичные решения приняли и другие крупные грузоперевозчики, среди которых Mediterranean Shipping Company (MSC), Hapag-Lloyd, ZIM, CMA CGM. 25 декабря датская компания решила возобновить перевозки.