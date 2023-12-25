Maersk возобновит перевозки в Красном море

Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, объявила о планах возобновить поставки через Красное море после приостановки операций из-за атак на суда в регионе, передает Axios.

Компания объяснила, что решила возобновить перевозки, поскольку несколько стран во главе с США отправили в Красное море военных для обеспечения безопасности судов. «В связи с инициативой OPG [Operation Prosperity Guardian, операция «Страж процветания»] мы готовимся разрешить судам возобновить транзит через Красное море как в восточном, так и в западном направлении», — заявили в Maersk.

При этом компания в рекомендации для клиентов отметила, что «общий риск в этом районе не устранен», поэтому судоходство могут вновь приостановить, если возникнут проблемы с безопасностью.

Maersk остановила перевозки в Красном море 15 декабря, после того как йеменские хуситы атаковали танкеровоз компании с помощью беспилотника. Перевозчик решил перенаправить суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, вокруг Африки и мыса Доброй Надежды. Время в пути увеличилось, в связи с этим компания объявила о введении доплат для покрытия дополнительных расходов.

Заменить перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды пришлось и другим крупным компаниям, в том числе немецкому оператору Hapag-Lloyd. Как отмечал Bloomberg, на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь-десять дней.