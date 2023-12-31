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Политика ,  
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Корабль США сбил две ракеты хуситов после атаки на контейнеровоз

Военный корабль США сбил две ракеты хуситов после атаки на контейнеровоз Maersk

Американский военный корабль Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные йеменскими хуситами по контейнеровозу коммерческого судна Hangzhou компании Maersk, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в X (Twitter).

Судно датской компании шло под флагом Сингапура. Находясь в Красном море, команда судна запросила помощь, и военные корабли США Gavely и Laboon вышли навстречу. Ранее контейнеровоз «был поражен» ракетой во время следования через южную часть моря. О пострадавших не сообщалось, судно продолжило ход.

В CENTCOM уточнили, что это 23 нападение хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

Maersk остановила перевозки в Красном море 15 декабря, после того как йеменские хуситы атаковали танкеровоз компании с помощью беспилотника. Перевозчик решил перенаправить суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, вокруг Африки и мыса Доброй Надежды.

25 декабря компания заявила о возобновлении перевозок в Красном море, поскольку несколько стран во главе с США отправили военных для обеспечения безопасности судов.

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Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) в Красном море на фоне атак на суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран.

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Теги
Красное море США Йемен хуситы Maersk

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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