Сотовые операторы назвали популярные у россиян страны в 2023 году

В 2023 году россияне ездили за рубеж чаще, чем год назад, следует из данных сотовых операторов. В десятку популярных стран вернулся Китай. У абонентов МТС и Tele2 вырос интерес к поездкам в Европу, а у клиентов «МегаФона» он упал

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В 2023 году количество поездок россиян за рубеж увеличилось примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, подсчитали сотовые операторы по просьбе РБК.

Как считали Поездки россиян за рубеж оценивались на основе обезличенных данных сотовых операторов МТС (база абонентов по состоянию на конец третьего квартала 2023 года — 80,8 млн) и «МегаФон» (база абонентов согласно последним доступным данным на первое полугодие 2023 года составила 75,8 млн) в роуминге. В анализе учитывались поездки россиян за границу с 1 января по 18 декабря 2023 года и аналогичный период предыдущего года. В подсчеты не включались поездки длительностью менее двух дней (для исключения транзитных переездов), визиты, включавшие более двух поездок в одну страну, а также путешествия дольше 31 дня. Учитывались только поездки с возвращением в Россию. Данные также предоставил оператор «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2, абонентская база компании по итогам 2022 года составила 48,1 млн пользователей с учетом виртуального сотового оператора MVNO «Ростелекома»), но он, в отличие от МТС и «МегаФона», считал не поездки, а количество выезжавших за рубеж абонентов. Исключались абоненты, совершавшие поездки длительностью менее двух дней, и поездки длительностью более 31 дня.

Куда ездили чаще всего

Наибольшую динамику показали Китай и Таиланд — на этих направлениях россияне побывали в восемь и шесть раз чаще, чем год назад, подсчитал сервис бронирования МТС Travel на базе Big Data МТС.

В целом количество россиян, выезжающих за рубеж в 2023 году, увеличилось на 21% год к году, оценил представитель Tele2, не уточнив абсолютных значений. Общее число поездок абонентов МТС за рубеж за год выросло на 25%, у «МегаФона» — на 17%. Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев.

Среди абонентов МТС, выезжавших за рубеж в 2023 году, доля тех, кто выбирал страны дальнего зарубежья, за год увеличилась на 39% год к году и достигла 59%. Но за год путешественники стали посещать меньше стран, чем раньше, свидетельствует статистика Tele2: доля его абонентов, посетивших две страны, за год сократилась на 2,4 п.п. — до 14,6%. А доля абонентов, которые путешествовали более чем в две страны, за год упала на 0,9 п.п. — до 9,1%.

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Страной, куда за год чаще всего ездили россияне, традиционно оказалась Турция. У МТС Travel на долю Турции пришлось почти четверть (23%) всех поездок абонентов за рубеж, а число поездок за год увеличилось на 14%. У Tele2 количество абонентов, выезжавших в Турцию, показало аналогичный прирост, долю направления в компании не раскрывают. На втором месте по выезду россиян у Tele2 оказалась Абхазия, куда абоненты оператора ездили на 3% чаще, чем год назад. МТС Travel в числе популярных направлений поездок перечисляет Белоруссию (+12% визитов год к году), Абхазию (+0,2% к прошлому году), ОАЭ (+79%) и Казахстан (+8%).

В 2023 году россияне активнее стали посещать страны Латинской Америки, говорит представитель «МегаФона»: поток в этом направлении вырос на 114% по сравнению с прошлым годом. На втором по популярности месте у абонентов «МегаФона» оказались страны Азии — число поездок на этом направлении выросло на 60%. У Tele2 поток из России на Кубу увеличился в 2,7 раза, в ОАЭ — на 86%, в Египет — на 31%.

После снятия ковидных ограничений российские туристы вернулись в Юго-Восточную Азию, соглашаются в МТС Travel. Количество поездок на этом направлении выросло в пять раз к прошлому году, а поток в Таиланд после возобновления прямого авиасообщения и вовсе вырос в шесть раз (на долю этой страны приходилось 6% всех поездок за рубеж). У Tele2 количество посетивших Таиланд абонентов выросло в 4,4 раза год к году.

Интерес к путешествиям в Китай вернулся

В 2023 году в топ-10 самых популярных стран у россиян вернулся Китай, который показал самый заметный прирост потока год к году. Число поездок в эту страну, по данным МТС Travel, выросло в восемь раз к прошлому году, хотя на эту страну приходится только 2% от общего потока россиян за границу. По данным Tele2, граждане России ездили в Китай в 2023 году в пять раз чаще, чем в прошлом году.

До пандемии Китай входил в тройку самых посещаемых россиянами стран. Только в 2019 году наши соотечественники, по данным погранслужбы ФСБ, совершили в эту страну 2,6 млн поездок, из них 929,8 тыс. — с туристической целью (треть этих туристов ездила на остров Хайнань). Одной из причин популярности этой страны было действовавшее между Россией и Китаем межправительственное соглашение о безвизовом групповом обмене туристами. Оно позволяло туристическим группам от пяти человек въезжать в соседнюю страну без визы и находиться там до 15 дней. Но в 2020 году действие соглашения было приостановлено из-за пандемии.

Поток россиян в Китай постепенно восстанавливается с конца 2022 года. Заметный рост был во втором квартале 2023-го (в пять раз год к году согласно статистике ФСБ), после того как несколько российских авиакомпаний возобновили прямые рейсы в эту страну. А в августе этого года снова заработал механизм безвизового группового обмена туристами, сообщало Минэкономразвития. В результате в июле—сентябре число поездок россиян в Китай, по данным ФСБ, увеличилось до 335,9 тыс. (учитывались не только туристические, но и все остальные цели визита — деловые, частные, по работе, учебе и т.д.). Поток в семь раз превысил показатели за третий квартал 2022 года (48,4 тыс. поездок). Всего за девять месяцев 2023 года россияне совершили 614,7 тыс. поездок в Китай. Впрочем, пока это далеко до уровня, который был до пандемии: в 2019 году только за один третий квартал россияне посетили Китай 705,6 тыс. раз. На полное восстановление безвизового обмена между странами к допандемийному уровню может уйти несколько лет, предупреждали эксперты.

Как россияне ездили в Европу

Число поездок россиян в страны Европы, по данным МТС Travel, за год выросло на 8%. Впрочем, о восстановлении спроса на европейском направлении речь пока не идет, оговаривается представитель МТС Travel: рост, скорее всего, связан с низкой базой прошлого года.

Самой посещаемой россиянами европейской страной в 2023 году стала Италия — на нее пришелся 1% от поездок абонентов МТС за границу (число поездок выросло на 30% год к году). Следом идут Франция, Испания и Германия, при этом доля каждой из них в общем потоке составила менее 1%, указывают в MTC Travel. Наибольший прирост потока показала Франция: в эту страну абоненты МТС совершили на 61% больше поездок, чем год назад.

Ужесточение правил въезда россиян в страны Прибалтики и Финляндию, которые раньше были в числе самых посещаемых, ожидаемо привело к снижению потока. Количество поездок в Эстонию упало на 50% к прошлому году, в Финляндию и Латвию — примерно на треть, уточняют в MTC Travel.

У абонентов Tele2 в топ-20 популярных направлений из европейских стран вошли только Италия (17-е место) и Испания (20-е место). Число путешественников в эти страны увеличилось на 26 и 12% соответственно год к году.

В пресс-службе «МегаФона», напротив, отметили снижение интереса своих клиентов к странам Европы: число поездок упало на 13% по сравнению с прошлым годом.