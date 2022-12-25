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Маск заявил об отсутствии риска банкротства Twitter

Маск: Twitter пока что не угрожает банкротство
Глава Twitter Маск в ноябре не исключал банкротства, если компания не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. Теперь же миллиардер говорит, что компания не на пути к банкротству
Twitter TWTR Купить
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск не увидел риска банкротства соцсети.

«Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пути к банкротству. Еще много работы предстоит сделать», — написал он.

В ноябре издание Information сообщило, что Маск не исключает банкротства Twitter, если соцсеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. По данным издания, Маск заявил сотрудникам, что в 2023 году компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов».

В конце октября Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал ряд преобразований в социальной сети: бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения. Агентство Reuters писало, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, модерирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд.

В середине декабря Маск запустил опрос в Twitter, предложив пользователям решить, остаться ему на посту главы компании или уйти. Он пообещал, что поступит так, как решат пользователи. Более половины проголосовавших в опросе бизнесмена выступили за то, чтобы он ушел с поста гендиректора соцсети.

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После этого Маск заявил, что покинет пост, когда найдет преемника. «Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», — написал он.

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