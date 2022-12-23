Маск решил не продавать акции Tesla в течение двух лет из-за рецессии

Глава американской компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что не планирует продавать ее акции в течение двух лет из-за возможной рецессии в экономике в будущем году, пишет Reuters со ссылкой на высказывание Маска в аудиочате Twitter Spaces.

«Я не буду продавать акции, я не знаю, вероятно, в течение двух лет с текущего момента. Определенно, не в следующем году ни при каких обстоятельствах и, вероятно, не в следующем за ним году», — сказал он.

По словам предпринимателя, он предполагает «серьезную рецессию» в 2023 году, из-за чего спрос на дорогие товары упадет.

Reuters указывает, что 22 декабря произошло падение акций компании почти на 9% (до $129). Это случилось после того, как Tesla предложила скидки в размере $7,5 тыс. на электромобили Model 3 и Model Y. Как отмечает агентство, появление дисконта усилило опасения о снижении спроса на продукцию компании на фоне спада в экономике. Кроме того, инвесторы опасаются, что глава Tesla сильно отвлекся от автомобильного бизнеса на недавно приобретенную социальную сеть Twitter.

Неделю назад Маск продал 22 млн акций компании на сумму в $3,6 млрд. Это произошло также после снижения стоимости ценных бумаг Tesla: с начала ноября к тому моменту она упала с $227 до $156 за акцию.