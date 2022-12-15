Илон Маск продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал 22 млн акций компании на сумму в $3,6 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные Комиссии США по ценным бумагам (SEC).

Как следует из данных на сайте SEC, акции бизнесмен продавал с понедельника, их цена варьировалась от $156 до $176 за штуку.

С начала ноября стоимость ценных бумаг Tesla на бирже значительно снизилась — с $227 до $156 за акцию. Как отмечал Reuters, инвесторы опасаются, что предприниматель из-за покупки Twitter не уделяет достаточно внимания своему бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растет.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter и возглавил соцсеть. Сразу после покупки компании предприниматель уволил большинство ее руководителей, а через некоторое время сократил штат.

Накануне, 14 декабря, Маск вновь уступил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние Маска сейчас составляет $176,8 млрд, а Арно и его семьи — $188,6 млрд.