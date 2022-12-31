Глава «Аэрофлота» рассказал о минуте на раздумья перед назначением

Ключевым уроком на фоне санкций для главы «Аэрофлота» Сергея Александровского стало умение принимать «честные решения». Сфокусированная работа помогла удержать цены на авиабилеты, утверждает он

Сергей Александровский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Умение принимать «честные перед собой решения» под давлением новых обстоятельств и «дополнительных политических критериев» стало одним из основных уроков уходящего года, пишет глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в статье для РБК. По словам топ-менеджера, возглавившего крупнейшую российскую авиагруппу (занимает больше 40% рынка) в начале апреля 2022 года, такие решения позволяют управлять в первую очередь собственным временем, не отвлекая его на «иллюзорные сценарии».

До начала военной спецоперации на Украине и последовавших в ответ международных санкций против российской авиаотрасли (запрет поставок самолетов и запчастей или прекращения полетов в Европу) у группа «Аэрофлот» рос пассажиропоток. По итогам января—февраля 2022 года она перевезла 5,8 млн человек, что на 25,9% больше, чем в аналогичный период 2021 года (данные Росавиации). Но в первой половине 2022 года ее пассажирские перевозки сократились на 7,5%, до 17,2 млн человек. В начале сентября в «Аэрофлоте» прогнозировали, что по итогам всего года группа перевезет около 40 млн человек, почти на 13% меньше, чем в пролом году.

Распались не только прежние международные партнерства и контракты, но и личные связи, многолетние отношения и дружба, признается Александровский, руководивший в 2018–2022 годах «дочкой» «Аэрофлота», авиакомпанией «Россия». В марте 2022 года Михаил Полубояринов, возглавлявший группу с ноября 2018 года, попал под персональные санкции Евросоюза и решил уйти из компании. Незадолго до этого пост гендиректора лоукостера «Победа» (тоже входит в группу «Аэрофлот») покинул один из его основателей Андрей Калмыков. Уход обоих топ-менеджеров глава Минтранса, председатель совета директоров «Аэрофлота» Виталий Савельев объяснил их неспособностью работать в стрессовых условиях. «Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых», — заявил он.

Александровский утверждает, что решение возглавить «Аэрофлот» с его огромным коллективом он принял очень быстро: на размышление над предложением Савельева потребовалась всего минута. «Возможно, не все зависит от тебя. Но ты делаешь все, что должен и можешь сделать для достижения обозначенной цели. И потом держишь перед собой ответ — и объяснения, что не смог, не работают», — замечает гендиректор «Аэрофлота». Такой подход помогает двигаться вперед, не оглядываясь на «информационный фон», в котором бурно кипит обсуждение очередной инициативы. «Например, еще весной звучали противоречивые и во многом скептические оценки перспективы неповышения цен на авиаперевозки по России. Даже после принятого на государственном уровне решения о серьезной поддержке отрасли», — вспоминает Александровский.

Он считает, что группе удалось быстро провести глубокую реструктуризацию текущей маршрутной сети и использование парка на линиях, перестроив их для реализации поставленной государством задачи — обеспечить доступность перевозок внутри страны. «Мы задали себе результат, отсекли пути отступления и достигли заявленной цели», — доволен топ-менеджер.

В 2022 году средний уровень тарифов на авиаперевозки остался примерно тем же, что в последние два года, и сократился на 6,5% к уровню 2019-го, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании Владимира Путина с членами правительства в конце ноября. Как объяснил министр, роста цен на билеты летом удалось избежать благодаря беспрецедентной господдержке на общую сумму 172 млрд руб.