Пассажиропоток «Аэрофлота» упадет до 40 млн человек

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2022-2023 годах ожидается на уровне 40 млн человек, заявил ее глава Сергей Александровский. Это на 13% меньше, чем в прошлом году, из-за санкций компания резко сократила полеты за рубеж

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2022 году группа «Аэрофлот» планирует перевезти около 40 млн пассажиров, в 2023-м «достичь сопоставимого показателя». Об этом заявил ее гендиректор Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент РБК. Если прогноз реализуется, пассажиропоток группы в этом и следующем годах, сократится почти на 13% к 2021 году (тогда он составил 45,8 млн человек).

Группа «Аэрофлот», 73,77% которой принадлежит государству, — крупнейший авиаперевозчик России. По итогам 2021 года его доля на рынке составила 41%. В состав группы входит одноименная авиакомпания, перевозчик «Россия» и лоукостер «Победа».

За последние пять лет (2017-2021) у группы уже было падение пассажиропотока: на 50% по итогам 2020 года из-за локдаунов в пандемию COVID-19. Сейчас на фоне жестких международных санкций против российской авиаотрасли сокращение пассажиропотока в разы меньше. По итогам первой половины 2022 года он снизился на 7,4%, до 17,2 млн человек, во втором квартале — на 22,4%, до 8,7 млн.

Прогноз перевозчика на ближайший год находится в русле ожидаемых перспектив социально-экономического развития страны в краткосрочном периоде, отмечает младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. В 2023-м за счет раскатки маршрутов группе удастся показать рост хотя бы в 5%, надеется независимый аналитик по транспорту Елена Сахнова. По ее словам, при открытии южных направлений к летнему сезону рост сможет превысить 10%.

За счет чего «Аэрофлот» намерен увеличить пассажиропоток

На падении перевозок группы «Аэрофлот» сказались жесткие международные санкции против российской авиотрасли. Они введены в ответ на проведение военной спецоперации на Украине. В частности российским перевозчикам запрещено летать в Евросоюз и ряд других стран. Это отразилось на структуре пассажиропотока «Аэрофлота». В первой половине доковидного 2019 года на международные рейсы пришлось 45% пассажиропотока группы, в первой половине этого года — 14%.

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Однако в этих условиях «Аэрофлот» ищет возможности для развития международной программы полетов. В зимнем расписании 2022-2023 она «сформирована и в целом развивается», отметил Александровский. В этот период будут сохранены два турецких направления — Стамбул и Анталья (с сезонным изменениям частот), — и Мальдивы. К ним добавляются два рейса в неделю на Сейшелы, Таиланд (уже запущены продажи на Пхукет, в ближайшее время планируется открыть Бангкок), сказал топ-менеджер. С октября группа начнет полеты в Дубай. Руководство компании также рассматривает возможность открытия рейсов из Москвы на Гоа (Индия), в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет).

По словам главы компании, группа продолжит выполнять «с небольшими изменениями» международную программу из Сочи. Бодрум и Даламан (Турция) «сезонно заменятся» на Шарм-эль-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку, сказал он.

Программа внутрироссийских региональных полетов из Сочи тоже сохранится «в несколько измененном виде», сказал Александровский. Но запланирован ряд новых внутренних рейсов, которые «Аэрофлот» раньше не выполнял — например в Минводы.

Группа развивает полеты по России на фоне существенной господдержки внутренних рейсов. «Аэрофлот» рассчитывает получить почти 50 млрд руб. из 100 млрд руб. субсидий, выделенных правительством на частичную компенсацию расходов авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре этого года. Группа также получает субсидии по программам поддержки перелетов на Дальний Восток, в Калининград и в обход Москвы. В последнюю программу входят рейсы из Красноярска, где группа в июне 2021 года открыла региональную базу.

Почему группа решила развивать перевозки на Дальнем Востоке

В зимний сезон «Аэрофлот» также планирует открыть базу на Дальнем Востоке. «Мы планируем забазировать здесь воздушные суда и сформировать программу — планируются как международные, так и внутренние рейсы», — заявил Александровский. Сколько самолетов планируется базировать в этом регионе, он не уточнил. Для выполнения полетов из аэропортов Дальнего Востока группа рассматривает Владивосток и Хабаровск. «Рейсы могут выполняться из обоих городов», — отметил топ-менеджер.

На фоне закрытых аэропортов юга России, сокращенного предложения по международным направлениям, туристы выбирают другие места для путешествий внутри страны. Это положительно сказалось на пассажиропотоке аэропорта Владивосток (крупнейшем на Дальнем Востоке). За семь месяцев 2022 года его пассажиропоток вырос на 16%, до 1,1 млн человек.

Переговоры с «Аэрофлотом» по базировке во Владивостоке идут уже третий год, сейчас они находятся на финальной стадии, сообщила РБК руководитель пресс-службы аэропорта Ирина Присяжнюк. «Рассчитываем, что программа рейсов и сроки [ее начала] будут известны в ближайшее время», — добавила она. По мнению собеседника, инициатива «Аэрофлота» — своевременный шаг группы на фоне задач по ускоренному развитию внутренних авиаперевозок, внутреннего туризма, повышения подвижности населения Дальневосточного федерального округа. «Это позволит также ускорить возобновление международного авиасообщения», — утверждает Присяжнюк.

При этом в регионе несколько лет развивают собственные программы полетов крупнейшая частная авиакомпания России S7 и «Аврора» — бывшая «дочка» «Аэрофлота». На базе «Авроры» летом 2021 года заработала единая дальневосточная авиакомпания, под которую создана отдельная программа субсидирования рейсов из федерального бюджета. У «Аэрофлота» есть действующее код-шеринговое соглашение с «Авророй». В конце августа рейсы на Дальний Восток (Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск) в партнерстве с «Авророй» из Красноярска открыла авиакомпания «Россия».

Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова утверждает, что сейчас S7 занимает одно из лидирующих мест в авиаперевозках как в отдельных дальневосточных аэропортах, так и на Дальнем Востоке в целом. «Есть обширные планы по развитию полетов в 2022-2023 годах и далее — они будут реализованы», — добавляет она, не раскрывая деталей. В Хабаровске полетная программа авиакомпании увеличена в три раза, отмечала Никифорова в июне.

Идти в регионы и делать полноценный разлет из крупных городов, в том числе Дальнего Востока, логично, соглашается Сахнова. Ряд маршрутов, в которые входят города Дальнего Востока, традиционно субсидируются, что способствует заполняемости рейсов и улучшают их экономику, добавляет Юрова. По ее словам, международные рейсы из дальневосточных городов могут иметь потенциал для развития экономических связей в восточном направлении на фоне ограничений по дальности полета эксплуатируемых сейчас российских самолетов.