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Forbes назвал лидеров по убыткам среди российских миллиардеров за 10 лет
Антирейтинг возглавил Олег Дерипаска, потери которого за десять лет составили $6,7 млрд. В топ-10 также оказались Евгений Евтушенков, Михаил Прохоров и Елена Батурина
Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, состояние которых уменьшилось сильнее всего за последние десять лет. Список возглавил Олег Дерипаска — по подсчетам журнала, за этот срок он потерял около $6,7 млрд. Его состояние упало с $10,7 млрд до $4 млрд с 2010 по конец 2019 года.

В апреле прошлого года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний. В начале 2019 года ведомство согласилось снять ограничительные меры с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля.

На втором месте — председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков, состояние которого снизилось на $6,4 млрд (с $7,5 млрд в 2010 году до $2,1 к концу текущего года). На третью строку журнал поместил председателя совета директоров ПАО «Мечел» Игоря Зюзина. За десять лет его потери составили более $5,9 млрд. Его состояние в 2010 году оценивалось в $6,4 млрд, в этом же году он не попал в перечень богатейших россиян с минимальным порогом для входа в $500 млн.

Четвертое место занял владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (- $3,3 млрд), пятое — бывший основной владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков, потерявший более $2,7 млрд.

Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия
Бизнес

Шестое и седьмое места заняли председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев (более $1,9 млрд) и экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (- $1,8 млрд). Замыкают десятку лидеров по потерям президент компании Inteco Management Елена Батурина (- $1,7 млрд), экс-владелец застройщика СУ-155 Михаил Балакин (- $1,6 млрд) и председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев (более $1,5 млрд).

Топ-10 миллиардеров-новичков по версии Forbes
Фотогалерея 

Самым успешным российским миллиардером десятилетия по версии Forbes стал совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон. По оценкам журнала, его состояние увеличилось на $22,6 млрд (с $4,4 млрд до $22,7 млрд). На второй строке оказался еще один акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (+ $20,8 млрд), а третьей — совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (+$13,5 млрд).

По оценкам Bloomberg, Михельсон занял третье место в списке российских миллиардеров, сильнее всего разбогатевших за 2019 год (+ $5,2 млрд). Рейтинг возглавил совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого увеличилось на $8,5 млрд — до $28,2 млрд, а на втором месте оказался президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (+$6,2 млрд).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, Олег Дерипаска, рейтинг
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