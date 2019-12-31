Forbes назвал лидеров по убыткам среди российских миллиардеров за 10 лет

Антирейтинг возглавил Олег Дерипаска, потери которого за десять лет составили $6,7 млрд. В топ-10 также оказались Евгений Евтушенков, Михаил Прохоров и Елена Батурина

Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, состояние которых уменьшилось сильнее всего за последние десять лет. Список возглавил Олег Дерипаска — по подсчетам журнала, за этот срок он потерял около $6,7 млрд. Его состояние упало с $10,7 млрд до $4 млрд с 2010 по конец 2019 года.

В апреле прошлого года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний. В начале 2019 года ведомство согласилось снять ограничительные меры с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля.

На втором месте — председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков, состояние которого снизилось на $6,4 млрд (с $7,5 млрд в 2010 году до $2,1 к концу текущего года). На третью строку журнал поместил председателя совета директоров ПАО «Мечел» Игоря Зюзина. За десять лет его потери составили более $5,9 млрд. Его состояние в 2010 году оценивалось в $6,4 млрд, в этом же году он не попал в перечень богатейших россиян с минимальным порогом для входа в $500 млн.

Четвертое место занял владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (- $3,3 млрд), пятое — бывший основной владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков, потерявший более $2,7 млрд.