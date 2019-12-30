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Bloomberg назвал наиболее разбогатевшего за год российского миллиардера
Согласно подсчетам агентства, им стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. В 2019 году его состояние выросло на $8,5 млрд
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Состояние Потанина увеличилось на $8,5 млрд — до $28,2 млрд. Далее в списке лидеров идут президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (рост состояния на $6,2 млрд, до $22,3 млрд), совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (плюс $5,2 млрд, до $24,6 млрд) и еще один акционер этих компаний Геннадий Тимченко (плюс $4,3 млрд, до $18,2 млрд). Замыкает пятерку глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с ростом состояния на $3,5 млрд — до $21,3 млрд.

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров
Бизнес

В целом, отмечает агентство, состояние 23 российских участников индекса миллиардеров Bloomberg, за год выросло на $52,9 млрд — это самый большой показатель за последние четыре года.

Ранее аналогичный рейтинг составил журнал Forbes. Лидером в нем также оказался Потанин. По оценкам журнала, за год бизнесмен прибавил к своему капиталу $7,8 млрд, увеличив его до $23,8 млрд. На втором месте по годовому приросту состояния оказался председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон — плюс $5,9 млрд, до $27 млрд. Третий — Алекперов с ростом состояния на $5,3 млрд, до $23,8 млрд.

Автор: Артём Губенко
Теги: миллиардер, Bloomberg, Владимир Потанин
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