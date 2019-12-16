Топ-10 миллиардеров-новичков по версии Forbes

Чарльз Чжэняо Лу

Страна: Китай

Состояние: $1,85 млрд

Должность: инвестор и глава совета директоров сети кофеен Luckin Coffee

За что отметил Forbes: «Популярная сеть кофеен открыла свое первое заведение в 2017 году, сейчас включает более чем 3,5 тыс. кафе в Китае и разместила акции на NASDAQ в мае 2019 года. Лу, который помогал запустить этот бизнес, в качестве бизнес-ангела и сейчас возглавляет совет директоров, владеет примерно четвертью компании»