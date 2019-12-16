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Топ-10 миллиардеров-новичков по версии Forbes

Журнал Forbes составил список самых заметных лиц, ставших миллиардерами в 2019 году. Всего с января рейтинг миллиардеров, который ведет издание, пополнился 200 фамилиями. Это люди в возрасте от 21 до 90 лет, указало издание. Forbes отдельно отметил десять имен, среди них основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Кто еще попал в десятку самых заметных новичков-миллиардеров — в фотогалерее РБК
Татьяна Бакальчук
Фото: Владислав Шатило / РБК

Страна: Россия

Состояние: $1 млрд

Должность: гендиректор онлайн-ретейлера Wildberries

За что отметил Forbes: «Мать четверых детей основала сайт Wildberries в 2004 году, пока была в декретном отпуске. <…> Как основатель и руководитель, она привела компанию к годовому доходу в $1,9 млрд в 2018 году»

Джордж Томас Дэйв
Фото: G.T. Dave / Facebook

Страна: США

Состояние: $1 млрд

Должность: основатель и владелец GT’s Living Foods (производитель комбучи)

За что отметил Forbes: «Начал готовить и разливать комбучу (чайный гриб) в родительском доме после окончания школы; стал первым, кто поставил в магазины ферментированные напитки в конце 1990-х. Сейчас его компания GT’s Living Foods с ежегодной выручкой в $275 млн занимает около 40% американского рынка комбучи»

Кайли Дженнер
Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Страна: США

Состояние: $1 млрд

Должность: основательница Kylie Cosmetics

За что отметил Forbes: «Стала самым молодым self-made миллиардером в этом году в возрасте 21 года»

Дэниел Любецки
Фото: Mark Lennihan / AP

Страна: США

Состояние: $1,1 млрд

Должность: основатель и владелец KIND Healthy Snacks (производитель питательных батончиков)

За что отметил Forbes: «Одно известно наверняка: Дэниел Любецки превратил свою риторику благодетеля в прибыль в $1,1 млрд, несмотря на утверждения некоторых экспертов, что батончики Kind не питательные»

Джимми Джон Лиото
Фото: Jimmy John Liautaud / Facebook

Страна: США

Состояние: $1,7 млрд

Должность: основатель сети сэндвич-баров Jimmy John’s

За что отметил Forbes: «Открыл свой первый сэндвич-бар 35 лет назад. <…> Основал сэндвич-империю, одолжив $25 тыс. у отца»

Чарльз Чжэняо Лу
Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Страна: Китай

Состояние: $1,85 млрд

Должность: инвестор и глава совета директоров сети кофеен Luckin Coffee

За что отметил Forbes: «Популярная сеть кофеен открыла свое первое заведение в 2017 году, сейчас включает более чем 3,5 тыс. кафе в Китае и разместила акции на NASDAQ в мае 2019 года. Лу, который помогал запустить этот бизнес, в качестве бизнес-ангела и сейчас возглавляет совет директоров, владеет примерно четвертью компании»

Орландо Браво
Фото: Bravo Family Foundation

Страна: США

Состояние: $3 млрд

Должность: глава инвесткомпании Thoma Bravo

За что отметил Forbes: «Первый миллиардер пуэрто-риканского происхождения. <…> Руководит инвестиционной компанией, которая фокусируется сугубо на сделках в области программного обеспечения, и управляет активами в $39 млрд»

Герберт Вертхайм
Фото: Florida International University

Страна: США

Состояние: $3,1 млрд

Должность: инвестор

За что отметил Forbes: «Воплощение self-made миллиардера. <…> Основал Brain Power Inc., производителя цветных линз для очков, в 1970 году и заработал свой первый миллион пять лет спустя. Прибыль от компании направил в диверсифицированный портфель акций»

Энтони фон Мэндл
Фото: Mark Anthony Group of Companies

Страна: Канада

Состояние: $3,5 млрд

Должность: владелец Mark Anthony Brands (производитель напитков)

За что отметил Forbes: «Малоизвестный канадец отвечает за главную новинку этого лета — алкогольную содовую White Claw. Forbes оценивает его компанию Mark Anthony Brands, которая специализируется на поставках в США и производит White Claw и Mike’s Hard Lemonade, в $3,5 млрд»

Маккензи Безос
Фото: Danny Moloshok / Reuters

Страна: США

Состояние: $34,5 млрд

Должность: писательница

За что отметил Forbes: «Четвертая среди богатейших женщин мира, дебютировала в списке Forbes 400 богатейших людей США сразу на 15-м месте благодаря самому громкому в истории разводу с основателем Amazon Джеффом Безосом»

Теги: мультимедиа, Forbes, миллиардеры
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