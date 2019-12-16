Топ-10 миллиардеров-новичков по версии Forbes

Журнал Forbes составил список самых заметных лиц, ставших миллиардерами в 2019 году. Всего с января рейтинг миллиардеров, который ведет издание, пополнился 200 фамилиями. Это люди в возрасте от 21 до 90 лет, указало издание. Forbes отдельно отметил десять имен, среди них основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Кто еще попал в десятку самых заметных новичков-миллиардеров — в фотогалерее РБК
Страна: Россия
Состояние: $1 млрд
Должность: гендиректор онлайн-ретейлера Wildberries
За что отметил Forbes: «Мать четверых детей основала сайт Wildberries в 2004 году, пока была в декретном отпуске. <…> Как основатель и руководитель, она привела компанию к годовому доходу в $1,9 млрд в 2018 году»
Страна: США
Состояние: $1 млрд
Должность: основатель и владелец GT’s Living Foods (производитель комбучи)
За что отметил Forbes: «Начал готовить и разливать комбучу (чайный гриб) в родительском доме после окончания школы; стал первым, кто поставил в магазины ферментированные напитки в конце 1990-х. Сейчас его компания GT’s Living Foods с ежегодной выручкой в $275 млн занимает около 40% американского рынка комбучи»
Страна: США
Состояние: $1 млрд
Должность: основательница Kylie Cosmetics
За что отметил Forbes: «Стала самым молодым self-made миллиардером в этом году в возрасте 21 года»
Страна: США
Состояние: $1,1 млрд
Должность: основатель и владелец KIND Healthy Snacks (производитель питательных батончиков)
За что отметил Forbes: «Одно известно наверняка: Дэниел Любецки превратил свою риторику благодетеля в прибыль в $1,1 млрд, несмотря на утверждения некоторых экспертов, что батончики Kind не питательные»
Страна: США
Состояние: $1,7 млрд
Должность: основатель сети сэндвич-баров Jimmy John’s
За что отметил Forbes: «Открыл свой первый сэндвич-бар 35 лет назад. <…> Основал сэндвич-империю, одолжив $25 тыс. у отца»
Страна: Китай
Состояние: $1,85 млрд
Должность: инвестор и глава совета директоров сети кофеен Luckin Coffee
За что отметил Forbes: «Популярная сеть кофеен открыла свое первое заведение в 2017 году, сейчас включает более чем 3,5 тыс. кафе в Китае и разместила акции на NASDAQ в мае 2019 года. Лу, который помогал запустить этот бизнес, в качестве бизнес-ангела и сейчас возглавляет совет директоров, владеет примерно четвертью компании»
Страна: США
Состояние: $3 млрд
Должность: глава инвесткомпании Thoma Bravo
За что отметил Forbes: «Первый миллиардер пуэрто-риканского происхождения. <…> Руководит инвестиционной компанией, которая фокусируется сугубо на сделках в области программного обеспечения, и управляет активами в $39 млрд»
Страна: США
Состояние: $3,1 млрд
Должность: инвестор
За что отметил Forbes: «Воплощение self-made миллиардера. <…> Основал Brain Power Inc., производителя цветных линз для очков, в 1970 году и заработал свой первый миллион пять лет спустя. Прибыль от компании направил в диверсифицированный портфель акций»
Страна: Канада
Состояние: $3,5 млрд
Должность: владелец Mark Anthony Brands (производитель напитков)
За что отметил Forbes: «Малоизвестный канадец отвечает за главную новинку этого лета — алкогольную содовую White Claw. Forbes оценивает его компанию Mark Anthony Brands, которая специализируется на поставках в США и производит White Claw и Mike’s Hard Lemonade, в $3,5 млрд»
Страна: США
Состояние: $34,5 млрд
Должность: писательница
За что отметил Forbes: «Четвертая среди богатейших женщин мира, дебютировала в списке Forbes 400 богатейших людей США сразу на 15-м месте благодаря самому громкому в истории разводу с основателем Amazon Джеффом Безосом»