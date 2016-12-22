ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,29 64,97 EUR Нал. 75,20 73,89 USD Бирж. 65,56 -0,29 EUR Бирж. 74,40 -0,49 USD ЦБ. 65,77 -0,04 EUR ЦБ. 74,79 -0,25 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6335,10 -32,90 IMOEX 2299,98 -0,74% RTSI 1105,33 -0,65% Brent 76,44 -1,48% DJIA 24878,10 +1,77% Nasdaq 7163,26 +1,53%
СМИ узнали об идее закрепить контроль над «Яндексом» за менеджментом
Лента новостей
Турция получила опцион к контракту на поставку С-400 09:07, Политика СМИ узнали об идее закрепить контроль над «Яндексом» за менеджментом 09:05, Бизнес Борисов указал «Роскосмосу» на «расплодившихся» начальников 09:01, Политика Мадуро заявил об ожидании экономической помощи от России 09:00, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 09:00, РБК и Whirpool ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка из топ-150 08:56, Финансы В Германии заявили о непригодности более половины новой военной техники 08:53, Политика ЦБ лишил лицензии московский банк 08:22, Финансы ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян праздники 08:18, Общество 15 часов на одном заряде: ноутбук, обгоняющий новый Macbook 08:11, РБК и Lenovo Россия и Куба подписали контракты на сумму более $265 млн 08:02, Политика Индонезийские военные нашли место падения разбившегося Boeing 07:39, Общество СК начал проверку после падения девушки с высоты в московском ТЦ 07:19, Общество Голикова отказалась расширить запрет на госзакупки импортных медизделий 07:00, Общество В Афганистане семь человек погибли при взрыве возле тюрьмы 06:57, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 06:37, РБК и Canon Ракетчики уничтожили склад с оружием боевиков на учениях в Забайкалье 06:04, Политика В США при крушении вертолета погибли два человека 05:29, Политика Россияне почувствовали больше ответственности за происходящее в стране 05:24, Общество Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН 04:41, Политика Спецпрокурор Мюллер сообщил ФБР о попытках обвинить его в домогательствах 04:24, Политика Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 04:07, РБК и Philips Помпео призвал арабскую коалицию остановить авианалеты на города в Йемене 03:58, Политика Reuters узнал имя нового спецпосланника генсека ООН по Сирии 03:36, Политика СМИ узнали об успешном испытании Индией баллистической ракеты Agni-1 03:29, Политика Глава ФИФА сообщил о кибератаке на компьютеры федерации 03:02, Общество В Камеруне погиб американский проповедник 02:27, Общество Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР 01:54, Политика
СМИ узнали об идее закрепить контроль над «Яндексом» за менеджментом
Бизнес, 09:05
0
СМИ узнали об идее закрепить контроль над «Яндексом» за менеджментом
На фоне внесения в Госдуму законопроекта об ограничении иностранного контроля в новостных агрегаторах и появления информации о возможной сделке со Сбербанком «Яндекс» готовится к изменению структуры владения
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Яндекс» планирует провести изменения в акционерной структуре компании, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на один источник, близкий к руководству компании. Обсуждаемый вариант изменений предполагает, что 60% голосов в компании будет контролировать фонд под управлением основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и 10–12 топ-менеджеров с российским гражданством.

Для реализации этой схемы компания выпустит новые акции класса Б-1, 80% которых получит Волож. В случае его ухода из компании права на них достанутся фонду.

«Яндекс» контролируется через нидерландскую Yandex N.V., крупнейшим акционером которой является Волож. Акционерный капитал компании разделен на акции класса А и Б. Например, у Воложа 397 тыс. акций класса Б и 33,5 млн акций класса А, что соответствует 49,23% голосов и 10,35% в капитале компании. Еще одним крупным совладельцем является бывший сотрудник компании Владимир Иванов, у него 3,83% в капитале и 6,23% голосов. Как отмечает «Коммерсантъ», совместно у сооснователей и первых сотрудников «Яндекса» 57% голосов.

Те еще новости: чем для «Яндекса» обернется новый закон об агрегаторах
Технологии и медиа

Новые акции класса Б-1 будут иметь лишь право голоса и не будут представлять каких-либо экономических прав, пишет газета. Акции класса Б конвертируют в акции класса А, в которых будет сконцентрирован экономический интерес. Таким образом, Волож сохранит 10% в капитале компании. Для одобрения реструктуризации нужно одобрение владельцев более 75% нынешних акций класса А, а также Сбербанка как собственника «золотой акции».

Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский 22 октября говорил, что совет директоров компании рассмотрит варианты реструктуризации сервиса, если законопроект о новостных агрегаторах, внесенный в Госдуму, будет принят. В документе депутаты предлагают запретить иностранцам владеть более 20% в новостных агрегаторах. Этот закон затрагивает и сервис «Яндекс.Новости».

Кроме того, в октябре появлялись сообщения​ о переговорах по продаже Сбербанку не менее 30% в капитале «Яндекса». На этой новости технологическая компания потеряла $2,77 млрд в капитализации.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Яндекс» , «Сбербанк» , «Яндекс.Новости»
Главное
Борисов указал «Роскосмосу» на «расплодившихся» начальников Политика
Материалы по теме
Выручка «Яндекс.Маркет» увеличилась на 71% Технологии и медиа
Нашлись перспективы: как инвесторы отреагировали на результаты «Яндекса» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter