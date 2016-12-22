СМИ узнали об идее закрепить контроль над «Яндексом» за менеджментом

«Яндекс» планирует провести изменения в акционерной структуре компании, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на один источник, близкий к руководству компании. Обсуждаемый вариант изменений предполагает, что 60% голосов в компании будет контролировать фонд под управлением основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и 10–12 топ-менеджеров с российским гражданством.
Для реализации этой схемы компания выпустит новые акции класса Б-1, 80% которых получит Волож. В случае его ухода из компании права на них достанутся фонду.
«Яндекс» контролируется через нидерландскую Yandex N.V., крупнейшим акционером которой является Волож. Акционерный капитал компании разделен на акции класса А и Б. Например, у Воложа 397 тыс. акций класса Б и 33,5 млн акций класса А, что соответствует 49,23% голосов и 10,35% в капитале компании. Еще одним крупным совладельцем является бывший сотрудник компании Владимир Иванов, у него 3,83% в капитале и 6,23% голосов. Как отмечает «Коммерсантъ», совместно у сооснователей и первых сотрудников «Яндекса» 57% голосов.
Новые акции класса Б-1 будут иметь лишь право голоса и не будут представлять каких-либо экономических прав, пишет газета. Акции класса Б конвертируют в акции класса А, в которых будет сконцентрирован экономический интерес. Таким образом, Волож сохранит 10% в капитале компании. Для одобрения реструктуризации нужно одобрение владельцев более 75% нынешних акций класса А, а также Сбербанка как собственника «золотой акции».
Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский 22 октября говорил, что совет директоров компании рассмотрит варианты реструктуризации сервиса, если законопроект о новостных агрегаторах, внесенный в Госдуму, будет принят. В документе депутаты предлагают запретить иностранцам владеть более 20% в новостных агрегаторах. Этот закон затрагивает и сервис «Яндекс.Новости».
Кроме того, в октябре появлялись сообщения о переговорах по продаже Сбербанку не менее 30% в капитале «Яндекса». На этой новости технологическая компания потеряла $2,77 млрд в капитализации.