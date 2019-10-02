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Хостелы в жилых домах вопреки запрету оказались доступны для бронирования
Запрет на гостиничные услуги в жилых домах пока никак не отразился на стоимости размещения в хостелах, апартаментах и мини-отелях Москвы и Петербурга. Большинство этих объектов в многоквартирных домах по-прежнему работает
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Минимальные цены на размещение в Москве и Санкт-Петербурге не выросли после вступления в силу закона, запрещающего хостелы в жилых домах, свидетельствуют проанализированные РБК данные крупнейшего онлайн-сервиса бронирования Booking.com.

С 1 октября 2019 года в России запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Это означает, что хостелы, мини-отели и апартаменты, расположенные в жилом фонде, должны были к 1 октября закрыться.

Запрет спровоцирует повышение цен на гостиничные услуги, предупреждали эксперты. Но Booking.com пока изменений не зафиксировал: по состоянию на 1 октября в Москве средняя цена в категориях «Хостелы», «Апартаменты» и «Гостевые дома», которые можно забронировать через сервис на двоих человек с 8 по 13 ноября, составила около 8 тыс. руб. По состоянию на 20 сентября цена на те же самые даты была выше — в среднем 11,3 тыс. руб. на двоих. В Петербурге предложение в таких же категориях осталось на том же ценовом уровне: и 20 сентября, и 1 октября забронировать проживание на двоих на 8–13 ноября можно было в среднем за 8 тыс. руб.

На более поздние сроки расценки на Booking.com для Москвы и Петербурга также радикально не изменились. Проживание в хостелах, апартаментах и гостевых домах 3–8 января 2020 года в Москве 20 сентября можно было забронировать в среднем за 13,9 тыс. руб., 1 октября — почти за 14 тыс. руб. Для Петербурга это 14 тыс. и 14,5 тыс. руб.

На 7–12 марта 2020 года средние расценки для Москвы и 20 сентября, и 1 октября были на уровне 12,7 тыс. руб., для Петербурга — 10,2–10,3 тыс. руб.

То, что тарифы на размещение пока не выросли, подтверждают и сами владельцы хостелов. Цены не растут сейчас из-за низкого сезона, объясняет глава Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья по Петербургу Алена Енова. Расположенные в жилом фонде хостелы рассчитаны примерно на 30 человек, поэтому речь идет о небольшом потоке гостей, которые могут рассредоточиться по другим средствам размещения, указывает руководитель управляющей компании Hotel Consulting Роман Сабиржанов.

Инициированный депутатами запрет пока не привел к резкому закрытию хостелов, свидетельствует имеющаяся у РБК статистика геосервиса 2ГИС. Количество хостелов в многоквартирных домах в Москве и Петербурге с марта, когда Госдума приняла законопроект, по 1 октября даже увеличилось: в столице — с 287 до 312 объектов, в Петербурге — всего на одну точку, до 289. Но, как следует из данных 2ГИС, становится меньше хостелов, расположенных в жилых домах выше второго этажа.

Владельцы некоторых средств размещения, как объясняет Енова, «меняют вид бизнеса»: они официально закрывают хостел, убирают рекламу и информацию о нем с сервисов по бронированию и открывают новый бизнес — сдают объекты посуточно или в долгосрочную аренду по договору найма без оказания гостиничных услуг. Это, отмечает Енова, позволяет им работать легально через популярные сервисы бронирования, в том числе Booking.com.

О том, сколько всего в России хостелов, по версии 2ГИС и федерального перечня туристических объектов, какую часть из них чиновники обещали закрыть и что говорили владельцы хостелов в центре Петербурга, когда корреспондент РБК пытался забронировать размещение, читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Дада Линделл, Елена Сухорукова
Теги: хостелы, Галина Хованская
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