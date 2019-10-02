Хостелы в жилых домах вопреки запрету оказались доступны для бронирования

Запрет на гостиничные услуги в жилых домах пока никак не отразился на стоимости размещения в хостелах, апартаментах и мини-отелях Москвы и Петербурга. Большинство этих объектов в многоквартирных домах по-прежнему работает

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Минимальные цены на размещение в Москве и Санкт-Петербурге не выросли после вступления в силу закона, запрещающего хостелы в жилых домах, свидетельствуют проанализированные РБК данные крупнейшего онлайн-сервиса бронирования Booking.com.

С 1 октября 2019 года в России запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Это означает, что хостелы, мини-отели и апартаменты, расположенные в жилом фонде, должны были к 1 октября закрыться.

Запрет спровоцирует повышение цен на гостиничные услуги, предупреждали эксперты. Но Booking.com пока изменений не зафиксировал: по состоянию на 1 октября в Москве средняя цена в категориях «Хостелы», «Апартаменты» и «Гостевые дома», которые можно забронировать через сервис на двоих человек с 8 по 13 ноября, составила около 8 тыс. руб. По состоянию на 20 сентября цена на те же самые даты была выше — в среднем 11,3 тыс. руб. на двоих. В Петербурге предложение в таких же категориях осталось на том же ценовом уровне: и 20 сентября, и 1 октября забронировать проживание на двоих на 8–13 ноября можно было в среднем за 8 тыс. руб.

На более поздние сроки расценки на Booking.com для Москвы и Петербурга также радикально не изменились. Проживание в хостелах, апартаментах и гостевых домах 3–8 января 2020 года в Москве 20 сентября можно было забронировать в среднем за 13,9 тыс. руб., 1 октября — почти за 14 тыс. руб. Для Петербурга это 14 тыс. и 14,5 тыс. руб.

На 7–12 марта 2020 года средние расценки для Москвы и 20 сентября, и 1 октября были на уровне 12,7 тыс. руб., для Петербурга — 10,2–10,3 тыс. руб.