Сбербанк назвал срок покупки доли в Rambler Group

Банк рассчитывает закрыть сделку к осени. Сбербанк получит 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group. Договоренности не включает объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино»

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.

«Мы находимся на последней стадии завершения сделки. Я считаю, что мы закроем сделку к концу лета. С Rambler у нас не совместное предприятие, просто мы стали равным партнером и достаточно крупным партнером в компании. Мы вместе с Александром Мамутом является равными крупнейшими акционерами этой компании. Мы будем пытаться максимально развивать наш совместныq бизнес», — сообщил Хасис журналистам.

В интернет-холдинг Александра Мамута (ранее назывался Rambler & Co.) входят Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com, онлайн-кинотеатр Okko. Сбербанк получит 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group, за периметром сделки окажется входящая в группу объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». A&NN Александра Мамута сохранит 46,5% бизнеса, а Era Capital, которую получила долю в Rambler Group в обмен на Okko, — 7%. О сделке было объявлено в апреле 2019 года.

В конце июня гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян Rambler Group заявил РБК, что компания планирует в течение двух-трех лет выйти на биржу.



«У нас есть такой план, я бы даже сказал, что это план А для компании — через два-три года стать публичной, к тому моменту увеличившись до размеров, достойных хорошего размещения», — сказал он. На какой именно бирже будет проведено IPO в Rambler Group, по словам Абрамяна, пока не обсуждали. Он уточнил, что новая стратегия развития медиактивов Rambler Group будет готова осенью.