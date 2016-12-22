Дворкович рассказал об интересе Абрамовича к «Трансконтейнеру»

Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова договаривается о покупке акций «Трансконтейнера» у РЖД, заявил РБК член совета директоров РЖД Аркадий Дворкович. Госпакет оператора может быть продан вместе с долей FESCO

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

«Енисей Капитал», который в декабре 2017 года купил 24,5% крупнейшего российского контейнерного железнодорожного оператора «Трансконтейнер», интересуется покупкой контрольного пакета компании у РЖД. Об этом в интервью РБК заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который с 2015 года до начала июля 2018 года возглавлял совет директоров РЖД (в новом совете он остался директором, уступив место председателя вице-премьеру Максиму Акимову).

«Что касается формального интереса, писем, я их не видел. Неформальное общение идет, в том числе и с этими инвесторами», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос про интерес «Енисей Капитала». Он не исключил, что решение о продаже доли РЖД может быть принято до конца 2018 года: «Подготовка была проделана значительная, поэтому не исключаю, что в этом году может быть решение».

Источники РБК рассказывали о намерении Абрамовича и Абрамова купить контрольный пакет «Трансконтейнера» еще в феврале 2018 года, через несколько месяцев после того, как партнеры выкупили 24,5% компании у НПФ «Благосостояние». По информации собеседников РБК, представители «Енисей Капитала» встречались с менеджментом перевозчика и готовились провести due diligence его активов. Позже интерес к активу подтвердил Абрамов, оговорившись, что все будет зависеть от условий конкурса. Представители Абрамовича и Абрамова не стали комментировать заявление Дворковича.

Предполагалось, что приватизация контрольного пакета «Трансконтейнера», принадлежащего РЖД, состоится в апреле. Но 12 апреля стало известно, что этот вопрос отложен на неопределенный срок. 3 июля вице-премьер Максим Акимов сказал журналистам, что решение об этой сделке еще не принято. «Идет планомерная работа», — сказал тогда он (цитата по «Интерфаксу»).

Еще один претендент на «Трансконтейнер» — группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, которая через FESCO владеет 25,07% оператора. Но в конце марта Магомедова арестовали по подозрению в создании преступного сообщества, (ч. 1 ст. 210 УК), в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а также в растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

Дворкович допустил, что госпакет оператора будет продан вместе с долей группы FESCO. «Возможно все, вопрос целесообразности и финансового результата для РЖД — если мы вместе с консультантами оценим, что это более выгодно со всех точек зрения, значит, будет такое решение», — заявил он, отвечая на вопрос РБК.​​​

«Трансконтейнер» — крупнейший российский оператор контейнерных перевозок. На его долю приходится около 47% железнодорожных контейнерных перевозок России. У компании 42 собственных терминала в России, а также 19 терминалов в Казахстане. «Трансконтейнер» владеет 50% крупнейшего казахстанского железнодорожного контейнерного оператора «КеденТрансСервис». В его собственности находится также более 23 тыс. платформ и около 71 тыс. контейнеров в России.