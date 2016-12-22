Вице-премьер Акимов сменил Дворковича на посту главы совдира РЖД

Вице-премьер Максим Акимов, занимающийся в правительстве вопросами развития транспорта, занял пост главы совета директоров ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
«Избрать председателем совета директоров ОАО «РЖД» Акимова Максима Алексеевича» — говорится в сообщении.
Ранее совет директоров РЖД возглавлял Аркадий Дворкович, занимавший в предыдущем правительстве пост вице-премьера, курирующего транспорт. В начале июля источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал РБК о принятом решении, согласно которому Акимов возглавит совет директоров РЖД.
Максим Акимов, глава Министерства транспорта Евгений Дитрих, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев вошли в совет директоров РЖД 4 июля. Еще ряд чиновников, среди которых гендиректор РЖД Олег Белозеров, сохранили свои места в совдире.