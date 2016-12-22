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Правительство отложило приватизацию «Трансконтейнера»
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Правительство отложило приватизацию «Трансконтейнера»
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Правительство отложило приватизацию «Трансконтейнера»
Правительство отложило намеченную на апрель продажу крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер», сообщили источники РБК. Из-за обвала фондового рынка и риска новых санкций сейчас не лучшее время, согласен аналитик
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство не планирует продавать акции «Трансконтейнера» в апреле, сказал РБК источник в одном из профильных ведомств. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из акционеров компании. «Никаких поручений по поводу продажи не было», — добавил и собеседник РБК, близкий к компании.

Источники РБК не сообщили, на сколько отложили приватизацию компании.

В ноябре прошлого года первый вице-премьер Игорь Шувалов направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложил продать принадлежащие РЖД 50,2% плюс две акции «Трансконтейнера» в апреле 2018 года, писала газета «Коммерсантъ». Источник РБК в одном из профильных ведомств сообщил об отсутствии финального решения по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Шувалова пока не ответили на запросы РБК.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. По итогам 2017 года компания перевезла 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что составляет 46% от общего объема перевозок. Чистая прибыль компании в 2017 году по стандартам МСФО составила 6,5 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2016 году.

На фоне обсуждающейся приватизации у «Трансконтейнера» появился новый акционер. «Енисей Капитал», аффилированный с бизнесменами Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, в декабре приобрел 24,5% оператора у НПФ «Благосостояние». Как рассказывали РБК источники, представители нового акционера встречались с топ-менеджментом «Трансконтейнера» и планировали провести due diligence компании для возможного участия в ее приватизации. Позднее Абрамов подтверждал интерес к увеличению доли в железнодорожном операторе.

До появления структуры Абрамовича и Абрамова среди акционеров «Трансконтейнера» основным претендентом на компанию считалась группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, которая через FESCO уже владела 25,07% оператора. Но в конце марта Магомедова арестовали по подозрению в создании преступного сообщества, (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159), а также растрате (ч. 4 ст. 160).

В четверг, 12 апреля, представитель «Енисей Капитала» сказал РБК, что у компании сохраняется интерес к приватизации актива. Представители «Суммы» отказались от комментариев. Еще один потенциальный претендент — UCL Holding Владимира Лисина — не ответил на запрос РБК.

Источник, близкий к РЖД, отмечает, что что сейчас не лучшее время для продажи «Трансконтейнера». С ним соглашается аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. «Геополитический внешний фон и существенное падение всех рынков в начале недели однозначно говорит не в пользу продажи», — отмечает он. В пятницу, 6 апреля, США ввели новые санкции в отношении ряда чиновников, бизнесменов и компаний, из-за чего в понедельник российский фондовый рынок показал максимальное за три года падение. К закрытию торгов в понедельник индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, а индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

Негативный фон для России оказывает и ситуация с отравлением работавшего на британскую разведку бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что за этим стоит Россия. Из-за этого США и Европа уже выслали более 100 российских дипломатов. В последнюю неделю обострилась ситуация в Сирии, где есть риск столкновения российских и американских военных. В таких условиях есть проблема как со стороны продавца — максимально дорого продать не получится, так и со стороны покупателей, которые находятся в ситуации неопределенности из-за возможных новых санкций, отмечает Юминов. По его словам, ситуация осложняется и тем, что непонятно будущее группы «Сумма», которая до последнего времени считалась основным претендентом на «Трансконтейнер», а теперь ее владелец Зиявудин Магомедов оказался под арестом.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. Представитель «ВТБ Капитала» (консультант по продаже «Трансконтейнера») обещал предоставить комментарий позже.

Автор: Василий Маринин.
Теги: «Трансконтейнер» , Приватизация , РЖД
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