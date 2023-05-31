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Глава ДНР сообщил о поставках продукции из Донбасса в Европу

Глава ДНР Денис Пушилин: Европа покупает металлургическую продукцию и уголь у Донбасса
Продукцию металлургических и угольных предприятий Донбасса поставляют в европейские страны, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он утверждает, что предприятия адаптировались к санкциям и нашли клиентов и партнеров
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Продукция металлургических предприятий и угольных шахт, расположенных в Донбассе, поставляется на рынки Европы, сообщил РБК врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он заявил, что регион поставляет в европейские страны «практически всю продукцию, связанную с металлургией и угольным направлением». На вопрос, в каком году начались эти поставки, Пушилин ответил, что они шли «в течение восьми лет», когда регион еще не был субъектом Российской Федерации. «Но сейчас возможности расширяются», — считает врио главы республики.

На просьбу уточнить, в какие именно страны поставляется продукция, Пушилин пояснил, что, как только такая информация становится публичной, это «мешает нашим предпринимателям». «Поэтому мы в целом можем обозначить, но конкретизировать нежелательно», — сказал он.

Регион активно ищет новых партнеров, которые будут готовы развивать здесь промышленность «с учетом санкционной политики и с учетом того, что она для нас не новая». «Конечно же, мы научились находить и находим партнеров и потребителей нашей продукции в самых разных странах, в том числе европейских. Так получается, что те направления бизнеса, которые в первую очередь осваивают предприятия, находят возможность как-то это обойти. Поэтому будем развиваться», — пообещал Пушилин.

Он также отметил, что для ДНР важно восстановить свой промышленный потенциал. «Мы видим перспективы по ряду направлений. Конечно же, для нас очень важна наша металлургия. Не менее важно для нас и машиностроение», — пояснил врио главы республики.

Для ДНР важно развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, однако сейчас многие предприятия «находятся в непростых условиях», признал Пушилин: «Как, например, «Азовсталь», которую предстоит разминировать. Очень серьезная работа нужна. Но мы прекрасно понимаем, и у нас уже есть стратегический партнер, инвестор».

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Пушилин пояснил, что перед инвестором не будет стоять задача возродить предприятие, так как завод строился давно, без учета экологических норм и был «очень серьезным загрязнителем как города Мариуполя, так и азовской акватории». «Но площади нужно использовать. Планируется строительство там современных технопарков с учетом экологических норм. И конечно же, с учетом тех преференций, которые будут представлены тем предприятиям, которые разместятся на данных площадях технопарка. Это все в перспективе», — предположил он.

Назвать стратегического инвестора «Азовстали» врио главы ДНР отказался.

Российские войска установили полный контроль над Мариуполем, в том числе над «Азовсталью», в прошлом мае. Украинские военные держали оборону города 86 дней. Бойцы, которые были заблокированы на заводе, вышли с его территории и сдались в плен (в июне 95 человек обменяли на российских пленных).

Завод «Азовсталь» считался одним из крупнейших металлургических предприятий Украины и входил в группу «Метинвест», основные акционеры которой группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского. Производственные мощности позволяли ему производить до 5,7 млн т чугуна, 5,3 млн т конвертерной стали и 4,7 млн т готового проката в год.

Территорию завода «Азовсталь» решено передать в доверительное управление Корпорации развития Донбасса, сообщил в середине минувшего апреля председатель правления корпорации Андрей Шпиленко. Она была учреждена еще прошлым летом как государственный концерн, в задачи которого входят «обеспечение высокого темпа восстановления и развития социально-экономического потенциала республики», инвестиционные проекты и стимулирование инвестиционной деятельности в регионе.

Корпорация подала заявку на создание на территории предприятия индустриального технопарка и экопромышленного парка. Перед этим территорию разминируют, потом начнется аудит. О планах создать технопарк на территории предприятия говорил и вице-премьер Марат Хуснуллин.

В прошлом августе Минобороны России сообщило, что большинство крупных промышленных объектов в Мариуполе разминированы.

Как заявил в мае заместитель министра строительства Валерий Леонов, Минстрой рассчитывает, что территорию «Азовстали» разминируют к концу года.

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Любовь Мартынова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Донбасс Денис Пушилин Азовсталь металлургия Европа уголь
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