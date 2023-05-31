В Минске предложили увеличить стоимость транзита российской нефти на 84%

«Ъ»: Минск предложил с 1 июля на 84% увеличить тариф транзита нефти по «Дружбе»

Минск хочет компенсировать падение прокачки нефти из России в Европу, повысив тарифы. «Гомельтранснафта Дружба» увидела риск убытков в 1,3 млрд руб. за первое полугодие. Эксперты считают, что клиенты будут искать альтернативу

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба», «Гомельтранснафта Дружба», предложил российской «Транснефти» повысить стоимость тарифов на транзит топлива с июля на 84% к действующему уровню. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», у которой оказалась копия письма.

Белорусская сторона видит в повышении тарифов возможность достичь безубыточных показателей в этом году и сохранить условия для развития. Сейчас снижение грузооборота приводит к убыточности, по результатам первого квартала убытки достигли 329 млн руб., а по итогам первых шести месяцев они могут составить 1,26 млрд руб., указывала «Гомельтранснафта Дружба».

«Транснефть» подтвердила изданию получение письма, но не раскрыла его содержание.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго России.

«Дружба» идет из России до белорусского Мозыря, после чего разделяется на две ветки. Северная следует в Польшу и Германию, а южная проложена через Украину до Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Источники газеты рассказывают, что тариф предлагается повысить в обоих направлениях.

На фоне резкого снижения прокачки нефти Белоруссия вынуждена либо резко повысить тариф только по северной ветке, где резко упал объем транзита, либо немного повысить стоимость, но на обеих ветках, считает эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Он полагает, что при первом варианте Казахстану станет невыгодно поставлять свою нефть по «Дружбе», при втором транзит через Белоруссию станет не таким привлекательным и для стран с южной ветки нетфепровода, они начнут искать альтернативные маршруты.

Украинский оператор ранее весной также предложил повысить тарифы. «Укртранснафта» хочет повысить плату на 25% c 1 июня, до €17. Это уже второе повышение ставки с начала года: с 1 января тариф в направлении Словакии и Венгрии вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну.