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Киев захотел повысить тариф на транзит по «Дружбе» в два этапа

«Коммерсантъ»: Украина хочет в два этапа повысить тариф на прокачку нефти по «Дружбе»
Киев хотел с апреля повысить тариф вдвое, с €13,6 до €27,2 за тонну, но не смог согласовать такой резкий рост с потребителями в Европе. Теперь «Укртранснафта» намерена провести повышение в два этапа
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Оператор украинских нефтепроводов «Укртранснафта» намерен в два этапа увеличить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и данные агентства Argus. С 1 июня компания хочет повысить тариф по своему участку на 25%, до €17 за тонну с нынешних €13,6, а с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за тонну.

В «Транснефти» сообщили, что получили от «Укртранснафты» соответствующее уведомление, но заявили, что не ведут никаких переговоров с Киевом.

По словам источников издания, украинская сторона обсуждает повышение напрямую с получателями нефти по южной ветке «Дружбы» из Словакии, Венгрии и Чехии. Затем соглашение нужно формализовать с Минэнерго России и «Транснефтью». В перспективе планируется, что изменится и механизм оплаты транзита: страны будут напрямую оплачивать ее транспортировку до своих границ (сейчас эта стоимость заложена в цену поставки сырья, и российские нефтекомпании, получив оплату, перечисляют необходимую сумму за прокачку «Транснефти»).

Ранее украинская сторона рассчитывала на более резкое повышение: с €13,6 до €27,2 за тонну с 1 апреля, передавала газета. В «Транснефти» отмечали, что в первую очередь «Укртранснафта» должна согласовать этот вопрос напрямую с получателями. В итоге, сообщает издание, Киев не смог договориться о таком росте с потребителями.

Украина дважды повышала тариф на прокачку нефти по «Дружбе»: с 1 апреля 2022 года (с €8,6 до €11,5 за тонну) и с 1 января, до €13,6 за тонну. Власти объясняют это тратами на восстановление трубопроводной инфраструктуры, которой наносится урон военными действиями.

В марте «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго, сообщили, что в последний месяц зимы поставки по «Дружбе» в страны Европы сократились в три раза к февралю 2022 года и составили около 939 тыс. тонн.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Любовь Порываева
«Укртранснафта» «Транснефть» «Дружба» транзит нефть
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