Алекперов описал последствия эмбарго на нефть для ЕС и России

Россия в случае эмбарго на нефть не сможет «быстро перенаправить все европейские объемы на другие рынки», а ЕС — заменить «такого крупного экспортера энергоресурсов даже в среднесрочной перспективе», предупредил экс-глава ЛУКОЙЛа

Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский бизнесмен Вагит Алекперов, ранее отказавшийся от полномочий члена совета директоров ЛУКОЙЛа и досрочно сложивший полномочия президента нефтяной компании из-за санкций, предостерег ЕС от отказа от «незаменимой» российской нефти, в противном случае это будет худшим решением как для самого Брюсселя, так и для Москвы, заявил он газете Financial Times.

По его мнению, любой шаг Евросоюза в сторону эмбарго на российское сырье будет «шоком для всех».

«Своими санкциями западные страны послали четкий сигнал и заявили о своей позиции. Нет нужды их [ограничительные меры] еще больше ужесточать», — сказал миллиардер (занял десятое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 года с состоянием $10,5 млрд).

В случае отказа Евросоюза от российских поставок Москве, предупредил Алекперов, придется «сократить добычу, заморозить скважины, как это делали в начале пандемии в 2020 году, поскольку невозможно быстро перенаправить все европейские объемы на другие рынки».

В то же время и ЕС не сможет заменить «такого крупного экспортера энергоресурсов, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», указал Алекперов.

«Военные конфликты могут завершиться быстро, а энергетическая конфигурация мира создана десятилетиями инвестиций и трудом многих поколений профессионалов», — отметил предприниматель, добавив, что «не нужно подрывать или разрушать это». В противном случае страны ожидает тяжелейший энергетический кризис «с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», предрек он.

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В середине апреля Алекперов попал под санкции Великобритании. После этого он досрочно сложил с себя полномочия президента ЛУКОЙЛа и покинул совет директоров компании. Бизнесмен возглавлял ее с 1993 года.

Страны ЕС пока не могут согласовать эмбарго на российскую нефть. Попытка включить его в шестой пакет санкций Евросоюза против России наткнулась на противодействие со стороны Венгрии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в Брюсселе рассчитывают отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от поставок нефтепродуктов — к концу 2022 года.