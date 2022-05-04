Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 18:11
В МИД назвали Финляндию и Швецию местом противостояния с НАТО Политика, 22:20
Как прошла «акция неповиновения» в Ереване Политика, 22:20
Изменится ли позиция Израиля по Украине после скандала из-за слов Лаврова Политика, 22:12
Путин наградил Алекперова орденом Политика, 22:10
В «Спартаке» отреагировали на сообщения о сокращении бюджета клуба Спорт, 22:06
В Калининграде автозавод выделил сотрудникам по 10 соток под огороды Общество, 21:57
Россия объявила о трех днях открытых гумкоридоров с «Азовстали» Политика, 21:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:43
«Касперский» ответил на совет госучреждениям Италии заменить его сервисы Политика, 21:43
Космонавту Вагнеру присвоили звание Героя России Политика, 21:36
Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка Бизнес, 21:31
В ЦСКА опровергли сообщения о существенном сокращении бюджета клуба Спорт, 21:21
Суд в Петербурге не увидел в цитировании Оруэлла дискредитацию армии Политика, 21:18
ФРС повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за 22 года Инвестиции, 21:17
Политика ,  
0 

Путин наградил Алекперова орденом

Бывший президент ЛУКОЙЛа получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в топливно-энергетический комплекс России
Вагит Алекперов
Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент Владимир Путин наградил бывшего президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Алекперова Вагита Юсуфовича», — говорится в тексте документа.

Алекперов был президентом ЛУКОЙЛа с 1993 года. 21 апреля он сообщил о досрочной отставке: Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы компании.

Он объяснил, что покинул компанию из-за персональных санкций Великобритании и Австралии, которые могли бы помешать развитию ЛУКОЙЛа. По его словам, компания больше не связана с ним «ни в коем разе».

Алекперов заявил, что останется в России после ухода из ЛУКОЙЛа
Бизнес

Ранее Лондон и Канберра запретили Алекперову въезд на свою территорию и заблокировали все активы.

Экс-президент ЛУКОЙЛа рассказал, что после ухода с поста останется в России и продолжит заниматься благотворительностью. «Я россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны. У меня много планов по развитию социальных проектов, я люблю и продолжу развивать город Когалым и другие северные города», — сказал Алекперов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью
Статьи
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи

У бизнесмена есть фонд «Наше будущее», который занимается социальным предпринимательством, также он оплачивает лечение тяжелобольных детей и отправляет средства Михайловскому детскому дому. По данным Forbes, за десять лет Алекперов потратил на благотворительность более $40 млн.

Журнал Forbes оценивает состояние Алекперова в $10,5 млрд. Он занимает десятое место среди богатейших россиян.

Совет директоров назначил исполняющим обязанности президента ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева. До этого он занимал должность первого исполнительного президента и был членом правления компании. 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Вагит Алекперов Владимир Путин награждение
Материалы по теме
Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы компании
Бизнес
Алекперов заявил, что останется в России после ухода из ЛУКОЙЛа
Бизнес
ЛУКОЙЛ определился с врио президента вместо Алекперова
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter