Путин наградил Алекперова орденом

Бывший президент ЛУКОЙЛа получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в топливно-энергетический комплекс России

Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент Владимир Путин наградил бывшего президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Алекперова Вагита Юсуфовича», — говорится в тексте документа.

Алекперов был президентом ЛУКОЙЛа с 1993 года. 21 апреля он сообщил о досрочной отставке: Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы компании.

Он объяснил, что покинул компанию из-за персональных санкций Великобритании и Австралии, которые могли бы помешать развитию ЛУКОЙЛа. По его словам, компания больше не связана с ним «ни в коем разе».

Ранее Лондон и Канберра запретили Алекперову въезд на свою территорию и заблокировали все активы.

Экс-президент ЛУКОЙЛа рассказал, что после ухода с поста останется в России и продолжит заниматься благотворительностью. «Я россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны. У меня много планов по развитию социальных проектов, я люблю и продолжу развивать город Когалым и другие северные города», — сказал Алекперов.

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У бизнесмена есть фонд «Наше будущее», который занимается социальным предпринимательством, также он оплачивает лечение тяжелобольных детей и отправляет средства Михайловскому детскому дому. По данным Forbes, за десять лет Алекперов потратил на благотворительность более $40 млн.

Журнал Forbes оценивает состояние Алекперова в $10,5 млрд. Он занимает десятое место среди богатейших россиян.

Совет директоров назначил исполняющим обязанности президента ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева. До этого он занимал должность первого исполнительного президента и был членом правления компании.