Владелица «АндерСона» объяснила решение покинуть пост бизнес-омбудсмена

Анастасия Татулова покинет пост общественного защитника прав малого и среднего бизнеса. Она объяснила это тем, что потеряла мотивацию из-за невозможности добиться реальных изменений, а также давлением, которое на нее оказывали

Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова уйдет с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, рассказала она в интервью журналу Forbes.

По ее словам, это связано с тем, что общественная работа больше не приносит ей удовлетворения, так как ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется, и это демотивирует.

«Я так устала, что нет больше никаких сил. Последнее время 1% своего времени я трачу на себя, 2% — на семью, 5% — на собственный бизнес, который мне интересен, а остальное — на попытки изменить мир. И, честно говоря, сейчас это не приносит мне удовлетворения совсем», — сказала она.

Татулова отметила, что считает, что сделала на своем месте все, что могла. «Любой управленец вам скажет, что ручное разруливание — нормально в период выстраивания процесса. Но когда ситуация не меняется, это демотивирует. Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать», — сказала Татулова.

Предпринимательница также рассказала, что попросила уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о своей отставке еще в апреле. «Тем более у Бориса Юрьевича [Титова] должны будут закончиться полномочия, а приходила я в его команду. Так что жду замену и передаю пост», — сказала Татулова.

Объясняя причины решения уйти с поста общественного омбудсмена, Татулова отметила, что для успеха на этой работе «какая-то другая конфигурация» должна сложиться в системе взаимоотношений власти и малого и среднего бизнеса. «Или на этом месте [омбудсмена] нужен кто-то другой, более эффективный или более позитивный человек, желательно в каске, без семьи, детей и без собственного бизнеса. Потому что давление сейчас на меня оказывается такое, что моя деятельность стала попросту опасна и для меня и для моих близких», — добавила она, отказавшись раскрыть, в чем именно выражается это давление. Татулова подчеркнула, что она «прежде всего, предприниматель, а не общественный деятель, и уж тем более не политик».

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Татулова основала сеть семейных кафе «АндерCон» в 2009 году. Сейчас сеть насчитывает 40 кафе, открытых в Москве и еще шести регионах России, а также в Казахстане. У «АндерСона» также есть собственная кондитерская фабрика, которая производит десерты и замороженные полуфабрикаты для кафе и розницы. Татулова была назначена на пост общественного омбудсмена в июле 2020 года, эта работа не оплачивается.

До этого, в марте того же года, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным она эмоционально просила правительство принять меры для поддержки бизнеса, который, «не имея подушки безопасности», может обанкротиться в период нерабочих дней, которые вводились правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Позднее она также неоднократно критиковала политику государственных органов в отношении предпринимателей, говоря о том, что государственные органы, курирующие малый и средний бизнес, и сами предприниматели по-разному понимают, что именно нужно бизнесу.



Борис Титов объявил, что покинет пост уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России, который он занимает с момента создания в 2021 году, года назад, в мае 2021 года. Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается президентом «с учетом мнения предпринимательского сообщества» сроком на пять лет. Говоря о предстоящей отставке, Титов говорил, что «нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом».

В начале мая Татулова писала в Telegram, что покинет пост омбудсмена малого и среднего бизнеса. Она указала, что готовит отчет по тому, что было сделано для малого и среднего бизнеса, чтобы Титов мог отчитаться перед президентом о результатах работы. «Смотрю на табличку и понимаю — столько сил и времени и такой микрорезультат. <...> Из 46 необходимых вещей в докладе по МСП — сделано 4, со скрипом. Ни одного системного решения по большому счету так не принято», — написала она.