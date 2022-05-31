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Владелица «АндерСона» объяснила решение покинуть пост бизнес-омбудсмена

Анастасия Татулова покинет пост общественного защитника прав малого и среднего бизнеса. Она объяснила это тем, что потеряла мотивацию из-за невозможности добиться реальных изменений, а также давлением, которое на нее оказывали
Анастасия Татулова
Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова уйдет с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, рассказала она в интервью журналу Forbes.

По ее словам, это связано с тем, что общественная работа больше не приносит ей удовлетворения, так как ситуация в области защиты прав предпринимателей не меняется, и это демотивирует.

«Я так устала, что нет больше никаких сил. Последнее время 1% своего времени я трачу на себя, 2% — на семью, 5% — на собственный бизнес, который мне интересен, а остальное — на попытки изменить мир. И, честно говоря, сейчас это не приносит мне удовлетворения совсем», — сказала она.

Татулова отметила, что считает, что сделала на своем месте все, что могла. «Любой управленец вам скажет, что ручное разруливание — нормально в период выстраивания процесса. Но когда ситуация не меняется, это демотивирует. Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать», — сказала Татулова.

Владелица кафе «АндерСон» опровергла свой отъезд из России
Бизнес
Анастасия Татулова

Предпринимательница также рассказала, что попросила уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о своей отставке еще в апреле. «Тем более у Бориса Юрьевича [Титова] должны будут закончиться полномочия, а приходила я в его команду. Так что жду замену и передаю пост», — сказала Татулова.

Объясняя причины решения уйти с поста общественного омбудсмена, Татулова отметила, что для успеха на этой работе «какая-то другая конфигурация» должна сложиться в системе взаимоотношений власти и малого и среднего бизнеса. «Или на этом месте [омбудсмена] нужен кто-то другой, более эффективный или более позитивный человек, желательно в каске, без семьи, детей и без собственного бизнеса. Потому что давление сейчас на меня оказывается такое, что моя деятельность стала попросту опасна и для меня и для моих близких», — добавила она, отказавшись раскрыть, в чем именно выражается это давление. Татулова подчеркнула, что она «прежде всего, предприниматель, а не общественный деятель, и уж тем более не политик».

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Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Татулова основала сеть семейных кафе «АндерCон» в 2009 году. Сейчас сеть насчитывает 40 кафе, открытых в Москве и еще шести регионах России, а также в Казахстане. У «АндерСона» также есть собственная кондитерская фабрика, которая производит десерты и замороженные полуфабрикаты для кафе и розницы. Татулова была назначена на пост общественного омбудсмена в июле 2020 года, эта работа не оплачивается.

До этого, в марте того же года, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным она эмоционально просила правительство принять меры для поддержки бизнеса, который, «не имея подушки безопасности», может обанкротиться в период нерабочих дней, которые вводились правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Позднее она также неоднократно критиковала политику государственных органов в отношении предпринимателей, говоря о том, что государственные органы, курирующие малый и средний бизнес, и сами предприниматели по-разному понимают, что именно нужно бизнесу.

Владелица кафе «АндерСон» раскритиковала действия властей для бизнеса
Бизнес
Анастасия Татулова

Борис Титов объявил, что покинет пост уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России, который он занимает с момента создания в 2021 году, года назад, в мае 2021 года. Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается президентом «с учетом мнения предпринимательского сообщества» сроком на пять лет. Говоря о предстоящей отставке, Титов говорил, что «нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом».

В начале мая Татулова писала в Telegram, что покинет пост омбудсмена малого и среднего бизнеса. Она указала, что готовит отчет по тому, что было сделано для малого и среднего бизнеса, чтобы Титов мог отчитаться перед президентом о результатах работы. «Смотрю на табличку и понимаю — столько сил и времени и такой микрорезультат. <...> Из 46 необходимых вещей в докладе по МСП — сделано 4, со скрипом. Ни одного системного решения по большому счету так не принято», — написала она.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
малый и средний бизнес омбудсмен предприниматели Анастасия Татулова
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