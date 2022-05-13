Владелица кафе «АндерСон» опровергла свой отъезд из России

По словам владелицы сети кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой, она не эмигрировала из России, а уехала в отпуск, планирует вернуться и «менять страну к лучшему»

Анастасия Татулова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Владелица семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова опровергла информацию о своем отъезде из России. В Facebook (материнская компания соцсети Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена в России) она написала, что уехала в отпуск.

«Я не уехала, в смысле уехала, но просто в отпуск по личным делам, а не уехала-уехала и уж точно ничего не продала. И никого», — написала она.

Татулова объявила, что находится «в отношениях» с родной страной с рождения — здесь ее друзья, дети, сестра, семья и команда «АндерСон» и именно сюда она вкладывала свои силы и средства. Она подчеркнула, что намерена продолжить работать в России и менять страну к лучшему.

Еще 1 мая она написала, что уехала с сыном в Ереван. А 12-го Telegram-канал Brief со ссылкой на источники сообщил, что Татулова вместе с детьми якобы покинула Россию и что сейчас ведутся переговоры о продаже ее бизнеса.

Анастасия Татулова — основательница и владелица сети семейных кафе «АндерСон», с 2020 года она является общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.

После того как Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине, ряд российских деятелей культуры и кино уехали из страны. В их числе народная артистка Чулпан Хаматова, режиссер Кантемир Балагов, кинокритик Антон Долин, актриса Ингеборга Дапкунайте. Также из России уехали многие журналисты.

Читайте на РБК Pro Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Статьи Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Статьи

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами России тех, кто уехал после начала спецоперации на Украине. «Есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — сказал представитель Кремля.

Его точку зрения не поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава СВР России Сергей Нарышкин предупредил, что уехавших и осудивших военную операцию на Украине россиян ждет судьба гетмана Ивана Мазепы, который во время Северной войны перешел на сторону шведского короля. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, есть разница между теми, кто уехал, и теми, кто критикует действия России из-за границы.