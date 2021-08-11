Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ленинский районный суд приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к 4,5 года лишения свободы по делу о хищении почти 21 млн руб., сообщила РБК адвокат Ольга Селихова

В феврале 2018 года Каковкин стал первым предпринимателем из «лондонского списка», который вернулся в Россию. Это список бизнесменов и менеджеров, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела и которые хотели бы вернуться на родину; бизнес-омбудсмен Борис Титов гарантировал им в случае возвращения разбирательство без ареста.

Через год после возвращения Каковкин получил реальный срок в три года колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб. Впоследствии срок заменили на условный.

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