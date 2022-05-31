Продавец косметики объяснил «заградительные» цены в марте

Мартовский бум покупок косметики, спровоцированный заявлениями о приостановившихся поставках международных брендов, привел к тому, что сети были вынуждены ограничивать клиентов. Одним из решений стало повышение цен

Анна Кошкина (Фото: ​пресс-служба «Золотого яблока»)

В марте на фоне ажиотажного спроса на товары зарубежных брендов сеть «Золотое яблоко» была вынуждена увеличить цены на часть товаров. Как объяснила в интервью РБК гендиректор сети Анна Кошкина, у компании были опасения, что из-за необычно высокого спроса магазины могут остаться с пустыми полками.

Только на духи и туалетную воду в марте 2022 года потребители потратили более 13,8 млрд руб., что на 53% больше, чем в феврале, сообщал ранее Центр развития перспективных технологий, оператор маркировки «Честный знак». Аналитики объясняли, что такой рост вызван не только Международным женским днем, но и во многом сообщениями международных компаний о приостановке инвестиций или поставок на российский рынок после начала специальной военной операции на Украине.

В «Золотом яблоке» отмечают, что покупатели приобретали по три-четыре одинаковых дезодоранта или шампуня: в частности, одна девушка купила 236 тканевых масок пяти брендов на 16 тыс. руб. Зафиксирован также пример, когда один посетитель покупал 195 бурлящих шаров для ванны на 18 тыс. руб.

«Мы переживали, что из-за нерабочих дней просто останемся с рублями, но без товара, который и так за праздники вымывается, — объяснила Кошкина повышение цен. — Но были риски, что поставщики не будут отгружать нам товар, и мы не смогли бы пополнить наши остатки. Представляете: приходит покупатель, а ничего нет! И нет сроков, когда товары появятся».

Изменения цен были индивидуальными для каждой товарной категории — если какой-то продукции действительно осталось только на две недели, добавляли 30–50% к стоимости. «Но была масса товаров, на которые цены не менялись или выросли незначительно. А после праздников мы провели результативные переговоры, и ситуация оказалась лучше, чем ожидали: мы смогли пополнить стоки к концу марта», — рассказала Кошкина.

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Стоимость товаров повышали и сами бренды, в некоторых случаях, по словам гендиректора «Золотого яблока», «на 30–40–50%». «Нам прямо заявляли, что отгрузка на паузе и идет переоценка. И все только по предоплате», — вспоминает топ-менеджер.

Крупнейший парфюмерно-косметический ретейлер сеть «Л'Этуаль» в марте 2022-го в схожей ситуации поступила иначе — в некоторых регионах потребители сообщали об ограничении продаж продукции западных брендов в одни руки.

«Золотое яблоко» — вторая по обороту специализированная парфюмерно-косметическая сеть. Компания основана в 1996 году, сейчас сеть насчитывает в России и за ее пределами 31 магазин средней площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2021 году, по собственным данным, ее выручка достигла 48 млрд руб. Другие показатели компания не раскрывает.