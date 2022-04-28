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Владелец Max Factor и CoverGirl решил прекратить работу в России

В прошлом году на Россию пришлось чуть более 3% от общего объема продаж Coty. Компания была основана в 1904 году, она владеет брендами косметики, средств по уходу за кожей и парфюмерии

Косметическая компания Coty объявила о своем решении прекратить деятельность в России, сообщает Reuters.

Компания владеет такими брендами косметики, средств по уходу за кожей и парфюмерии, как Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и др.

В 2021 году объем продаж Coty составил $4,63 млрд долларов, на Россию пришлось чуть более 3%, отмечает агентство со ссылкой на данные компании.

Coty была основана в 1904 году французским парфюмером Франсуа Коти.

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Фото:Ralph Orlowski / Getty Images

На фоне западных санкций из-за военной операции на Украине десятки компаний заявили о приостановке или прекращении работы в России. В частности, в начале марта группа LVMH (входят дома Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Hennessy, ретейлер Sephora и др.) решила закрыть более 120 магазинов в стране. О закрытии бутиков сообщили и в Chanel.

На прошлой неделе шведская компания Essity — производитель туалетной бумаги Zewa и гигиенических прокладок Libresse — сообщила, что уйдет из России. Свое решение в компании объяснили ухудшением условий для ведения бизнеса в стране. Там предупредили о росте цен на свои товары.

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Елена Чернышова
косметика приостановка работы Россия
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