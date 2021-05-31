«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний

АО «Почта России» было создано в 2019 году в результате реорганизации одноименного федерального государственного унитарного предприятия. Сейчас компания на 100% принадлежит государству.

Акимов считает целесообразным привлечение миноритарных акционеров в капитал компании. «Почте России» неплохо было бы, безусловно оставляя контроль со стороны государства, так или иначе иметь у себя частный капитал. То есть иметь другую сторону для диалога, которая бы немножко подвинчивала мозг менеджменту, давала бы правильные ориентиры по поводу операционной эффективности и оптимизационной работы внутри», — сообщил он в интервью, оговорившись, что пока никакого диалога с государством на этот счет нет, поскольку есть «гораздо более актуальные насущные вопросы». В то же время, развивая тему привлечения миноритарных инвесторов, Максим Акимов отметил, что, если бы «Почта России» решила разместить небольшой пакет акций на бирже в рамках IPO или private equity, желающих было бы много и «книгу заявок» компания могла бы очень эффективно закрыть.

Акционирование обсуждалось с 2014 года, изначально предполагалось, что оно позволит «в случае решения правительства в будущем привлечь стратегических инвесторов, а в дальнейшем провести и так называемое народное IPO, которое позволит большинству граждан России стать акционерами компании». Подготовка и проведение реорганизации ФГУПа было основной задачей Дмитрия Страшнова, который возглавлял предприятие в 2013–2017 годах. Однако подготовленный правительством законопроект об акционировании так и не дошел до первого чтения в Госдуме, потому что депутаты опасались, что его одобрение повлечет «повышенные риски необоснованного распоряжения федеральным имуществом и его бесконтрольного отчуждения». К идее вернулись практически сразу после назначения на пост гендиректора ФГУПа Николая Подгузова (июль 2017 года). Тогда представители Минкомсвязи (сейчас — Минцифры) заявляли, что работа по ограниченной модели ФГУПа тормозит ход реформ предприятия. При этом в правительстве подчеркивали, что речь не идет о приватизации, что государство продолжит быть 100-процентным собственником.

Согласно стратегии «Почты России», ее инвестиционная программа в ближайшие пять лет потребует 127 млрд руб. Максим Акимов рассчитывает, что компания «спокойно найдет» эти средства за счет кредитов. К прямым субсидиям от государства, по его мнению, компании возвращаться не стоит. «Мое глубокое убеждение, что, как только мы будем получать прямые субсидии на поддержание сети или на латание дыр в нашей операционной модели, мы будем деградировать как игрок. И никакой менеджер не сможет этой деградации сопротивляться», — заявил он.

«Почта России» получала субсидии из федерального бюджета до 2015 года. Например, в 2014-м государство выплатило ей 3 млрд руб. в качестве компенсации потерь от сдерживания роста цен на доставку подписных печатных изданий и 139 млн руб. — за работу на Крайнем Севере. Дмитрий Страшнов, подводя итоги своей работы во ФГУПе, называл главным достижением своей команды, что за два года работы предприятие стало безубыточным и бездотационным. В 2019 году возглавлявший на тот момент «Почту России» Николай Подгузов предложил правительству использовать свободный остаток субординированного депозита из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 39,8 млрд руб. на обучение персонала и модернизацию отделений по всей стране, чтобы трансформировать их в точки притяжения по всей стране. Однако идею так и не поддержали.