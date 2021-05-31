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Бизнес ,  
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«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний

«Почта России» решила перейти к формату холдинга: такую модель используют Deutsche Post DHL и Singapore Post. Смысл реформы — повысить эффективность управления, а «дочкам» напрямую привлекать, например, акционеров и финансирование
Максим Акимов
Максим Акимов (Фото: РБК)

Актуализированная стратегия «Почты России» на 2020-2030 годы (сейчас документ находится на рассмотрении совета директоров) предполагает переход к холдинговой модели управления. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов.

«Стратегия описывает перспективный продуктовый портфель: куда мы идем в части логистики, e-commerce, финансового бизнеса и т.д. Там же есть и вторая часть — как мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости», — объясняет Акимов.

Глава «Почты России» — РБК: «Мы себя задешево продавать не будем»
Бизнес
Максим Акимов

Он приводит пример: холдингами являются такие компании, как Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post. «И вполне понятно, почему разумная человеческая мысль в других частях света пришла к этому: управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается», — отметил глава «Почты России».

По его словам, переход к холдинговой модели также позволит дать новую ответственность менеджменту, возможность «дочкам» получать партнеров, в том числе акционерных, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок. Предполагается, что у «Почты России» будет больше десяти «дочек». К подобным активам компания уже относит существующие совместные предприятия с ВТБ — «Национальные логистические технологии» и «Почта Банк», а также разработчика цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайших планах — создание «дочки» для развития ретейла.

АО «Почта России» было создано в 2019 году в результате реорганизации одноименного федерального государственного унитарного предприятия. Сейчас компания на 100% принадлежит государству.

Акимов считает целесообразным привлечение миноритарных акционеров в капитал компании. «Почте России» неплохо было бы, безусловно оставляя контроль со стороны государства, так или иначе иметь у себя частный капитал. То есть иметь другую сторону для диалога, которая бы немножко подвинчивала мозг менеджменту, давала бы правильные ориентиры по поводу операционной эффективности и оптимизационной работы внутри», — сообщил он в интервью, оговорившись, что пока никакого диалога с государством на этот счет нет, поскольку есть «гораздо более актуальные насущные вопросы». В то же время, развивая тему привлечения миноритарных инвесторов, Максим Акимов отметил, что, если бы «Почта России» решила разместить небольшой пакет акций на бирже в рамках IPO или private equity, желающих было бы много и «книгу заявок» компания могла бы очень эффективно закрыть.

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Акционирование обсуждалось с 2014 года, изначально предполагалось, что оно позволит «в случае решения правительства в будущем привлечь стратегических инвесторов, а в дальнейшем провести и так называемое народное IPO, которое позволит большинству граждан России стать акционерами компании». Подготовка и проведение реорганизации ФГУПа было основной задачей Дмитрия Страшнова, который возглавлял предприятие в 2013–2017 годах. Однако подготовленный правительством законопроект об акционировании так и не дошел до первого чтения в Госдуме, потому что депутаты опасались, что его одобрение повлечет «повышенные риски необоснованного распоряжения федеральным имуществом и его бесконтрольного отчуждения». К идее вернулись практически сразу после назначения на пост гендиректора ФГУПа Николая Подгузова (июль 2017 года). Тогда представители Минкомсвязи (сейчас — Минцифры) заявляли, что работа по ограниченной модели ФГУПа тормозит ход реформ предприятия. При этом в правительстве подчеркивали, что речь не идет о приватизации, что государство продолжит быть 100-процентным собственником.

В Госдуму внесли новый законопроект об акционировании «Почты России»
Технологии и медиа
Фото:Денис Синяков для РБК

Согласно стратегии «Почты России», ее инвестиционная программа в ближайшие пять лет потребует 127 млрд руб. Максим Акимов рассчитывает, что компания «спокойно найдет» эти средства за счет кредитов. К прямым субсидиям от государства, по его мнению, компании возвращаться не стоит. «Мое глубокое убеждение, что, как только мы будем получать прямые субсидии на поддержание сети или на латание дыр в нашей операционной модели, мы будем деградировать как игрок. И никакой менеджер не сможет этой деградации сопротивляться», — заявил он.

«Почта России» получала субсидии из федерального бюджета до 2015 года. Например, в 2014-м государство выплатило ей 3 млрд руб. в качестве компенсации потерь от сдерживания роста цен на доставку подписных печатных изданий и 139 млн руб. — за работу на Крайнем Севере. Дмитрий Страшнов, подводя итоги своей работы во ФГУПе, называл главным достижением своей команды, что за два года работы предприятие стало безубыточным и бездотационным. В 2019 году возглавлявший на тот момент «Почту России» Николай Подгузов предложил правительству использовать свободный остаток субординированного депозита из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 39,8 млрд руб. на обучение персонала и модернизацию отделений по всей стране, чтобы трансформировать их в точки притяжения по всей стране. Однако идею так и не поддержали.

Авторы
Анна Балашова Анна Балашова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
«Почта России» Максим Акимов
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