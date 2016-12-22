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В Госдуму внесли новый законопроект об акционировании «Почты России»
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В Госдуму внесли новый законопроект об акционировании «Почты России»
Технологии и медиа, 12:42
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В Госдуму внесли новый законопроект об акционировании «Почты России»
Депутаты и сенаторы в очередной раз подняли вопрос о преобразовании ФГУП «Почта России» в акционерное общество. Оно, по замыслу законодателей, должно в том числе обеспечить гражданам доступ к электронным услугам
Фото: Денис Синяков для РБК

Проект закона «Об особенностях реорганизации ФГУП «Почты России», основах деятельности создаваемого акционерного общества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» внесен в Госдуму в четверг, 5 апреля, группой депутатов и сенаторов. Документ предполагает преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать Российской Федерации. Устав общества должен быть утвержден правительством, оно же будет утверждать дальнейшие изменения в документ.

Помимо оказания услуг почтовой связи к основным видам деятельности «Почты России» законопроект относит также обеспечение доступа к госуслугам в электронной форме, оказание транспортных и экспедиционных услуг, финансовых услуг при содействии финорганизаций, услуг по размещению рекламы. Кроме того, общество наделяется функциями платежного агента и может принимать платежи за коммунальные услуги и плату за товары (услуги).

Отделения почты, как следует из текста законопроекта, должны распределяться из расчета не более 15 тыс. человек на одно подразделение. Закрыть отделение возможно будет только по решению совета директоров АО и после согласования с федеральными органами власти.

Документ отдельно прописывает полномочия совета директоров акционированной «Почты России», гендиректора и правления.

Бизнес на 178 млрд руб.

В 2017 году выручка «Почты России» выросла на 8%, до 178,1 млрд руб. При этом выручка от почтового бизнеса увеличилась на 2%, до 76 млрд руб., от посылочного — на 21%, до 48,9 млрд руб., от финансового бизнеса — на 4%, до 48,3 млрд руб.

Инициатива с историей

Работа над реорганизацией «Почты России» началась еще в 2013 году, а в июне 2014-го соответствующий проект закона был внесен в Госдуму. Документ предполагал приватизацию «Почты России» путем преобразования ФГУП в открытое акционерное общество. Новый документ не предполагает приватизацию имущества организации.

Однако в ноябре 2014 года года комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал депутатам отложить принятие законопроекта. Большинство парламентариев в комитете посчитали, что акционирование «влечет повышенные риски необоснованного распоряжения и бесконтрольного отчуждения федерального имущества». Члены комитета предложили доработать документ, включив в него, в частности, положения о том, что отчуждение недвижимого имущества организации может происходить только по решению правительства. Акции компании также могут быть отчуждены только на основании федерального закона.

Как рассказывал РБК бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов, акционирование в целом позволит повысить прозрачность управления и эффективность «Почты России», однако предложенный законопроект требовал серьезной доработки.

В феврале 2017 года правительство поручило Минкомсвязи продолжить работу над законопроектом об акционировании «Почты России». А в ноябре на парламентских слушаниях, посвященных вопросу акционирования, Николай Никифоров говорил, что через несколько лет после завершения процесса выручка «Почты России» может вырасти до 300–500 млрд руб. «Мы понимаем, откуда возьмутся эти деньги. Они есть в растущей экономике. Эти доходы связаны с тем, что доля электронной коммерции будет драматическим образом возрастать», — сказал тогда министр.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: «Почта России» , реорганизация , Никифоров , Госдума
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