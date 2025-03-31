Рыбопромышленники объяснили «идеологию дешевой рыбы»

Нельзя сравнивать выращивание курицы и рыбы, поскольку в первом случае продукция проходит меньшее расстояние от места производства до стола, уверены рыбопромышленники

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Низкая стоимость рыбы в СССР объясняется многомиллиардными дотациями, которые направлялись производителям для частичной компенсации себестоимости продукции. Об этом заявил в интверью «РИА Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Идеология «дешевой рыбы» — это уникальное экономическое явление, которое существовало только в Советском Союзе, только в короткий промежуток времени, и было основано на многомиллиардных дотациях: производителям компенсировалась часть себестоимости продукции. Например, банка горбуши в магазине стоила 97 копеек при себестоимости 1 рубль 60 копеек», — рассказал бизнесмен.

По его мнению, не стоит сопоставлять стоимость выращивания курицы и рыболовли, поскольку места выращивания цыплят расположены в 400-1000 км от места продажи или потребления, а рыбная продукция преодолевает тысячи километров от океана до стола.

«Издержки на выращивание одного килограмма курицы в компактных, а иногда и в скученных условиях, кратно ниже, чем добыча одного килограмма минтая в нескольких сотнях миль от порта выгрузки, который к тому же расположен в 9000 километров от основных рынков потребления», — подчеркнул Зверев.

ВАРПЭ — в пятерке наиболее влиятельных ассоциаций рыбной отрасли в мире, а ее доля в ежегодном улове рыбы в территориальных водах России превышает 90%, утверждается на сайте организации. В ассоциацию входит около 70 участников-партнеров.

В конце марта премьер Михаил Мишустин упомянул рыбную продукцию в числе товаров, маржа на которые доходит до 50%. Он сослался на данные ФАС. Премьер рассказал, что в цепочке от рыбака до конечного поставщика ведомство насчитывало до шести посредников, из-за чего итоговая стоимость товара вырастала в 3,5 раза.

Согласно данным Росстата, за февраль потребительские цены выросли на 0,81%, инфляция за год достигла 10,06%. Рыба и морепродукты в годовом выражении в среднем подорожали на 18,08%.

Стоимость рыбы делает ее недоступной для большой части россиян, отметила прошлой осенью спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Зверев тогда назвал продовольственную инфляцию единственным способом сохранить рыбодобывающую отрасль, которая «находится на грани полномасштабного экономического кризиса» на фоне регуляторных издержек, роста налоговой нагрузки и заработной платы, необходимости обслуживания кредитов и авансирования «строительства рыбопромыслового долгостроя».