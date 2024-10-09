Матвиенко назвала рыбу недоступной для большой части россиян

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Выбор рыбной продукции в российских магазинах не радует разнообразием, а цены на продукцию растут, констатировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

По словам Матвиенко, нынешняя стоимость рыбы делает ее недоступной для большой части россиян. В сентябре 2023 года горбушу продавали по 152 руб. за 1 кг, а сейчас на Дальнем Востоке килограмм рыбы стоит 270 руб., уточнила спикер Совфеда. Стоимость филе трески доходит до 2 тыс. руб. за килограмм.

Россия сохраняет статус одной из крупнейших рыболовных держав мира, подчеркнула Матвиенко. Поэтому необходимо, чтобы рыба попадала на столы граждан страны.

«Растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — сказала сенатор.

Матвиенко отметила, что обсуждала вопрос стоимости рыбной продукции с главой Минсельхоза. По мнению сенатора, необходимо, чтобы «государство справедливо получало положенные налоги, но чтобы это не стало удавкой». Решения в отрасли рыболовства следует принимать «не топором, а скальпелем», добавила спикер Совфеда.

В сентябре в Росрыболовстве заявили о рекордно низком вылове тихоокеанских лососей за последние 20 лет. По прогнозам, которые озвучивал в начале месяца глава ведомства Илья Шестаков, результат этого года составит 250–260 тыс. т лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году» (тогда вылов превысил 600 тыс. т).

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев рассказал РБК, что низкие уловы привели к росту цен на рыбу. В ГК «Доброфлот» отметили, что стоимость горбуши на Дальнем Востоке находится на уровне около 320 руб. за 1 кг. Это почти в три раза выше, чем в 2023 году, — 105 руб.