 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Матвиенко назвала рыбу недоступной для большой части россиян

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Выбор рыбной продукции в российских магазинах не радует разнообразием, а цены на продукцию растут, констатировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

По словам Матвиенко, нынешняя стоимость рыбы делает ее недоступной для большой части россиян. В сентябре 2023 года горбушу продавали по 152 руб. за 1 кг, а сейчас на Дальнем Востоке килограмм рыбы стоит 270 руб., уточнила спикер Совфеда. Стоимость филе трески доходит до 2 тыс. руб. за килограмм.

Россия сохраняет статус одной из крупнейших рыболовных держав мира, подчеркнула Матвиенко. Поэтому необходимо, чтобы рыба попадала на столы граждан страны.

«Растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — сказала сенатор.

Матвиенко отметила, что обсуждала вопрос стоимости рыбной продукции с главой Минсельхоза. По мнению сенатора, необходимо, чтобы «государство справедливо получало положенные налоги, но чтобы это не стало удавкой». Решения в отрасли рыболовства следует принимать «не топором, а скальпелем», добавила спикер Совфеда.

Рыбаки предупредили о минимальном вылове лососей за 20 лет
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В сентябре в Росрыболовстве заявили о рекордно низком вылове тихоокеанских лососей за последние 20 лет. По прогнозам, которые озвучивал в начале месяца глава ведомства Илья Шестаков, результат этого года составит 250–260 тыс. т лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году» (тогда вылов превысил 600 тыс. т).

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев рассказал РБК, что низкие уловы привели к росту цен на рыбу. В ГК «Доброфлот» отметили, что стоимость горбуши на Дальнем Востоке находится на уровне около 320 руб. за 1 кг. Это почти в три раза выше, чем в 2023 году, — 105 руб.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Валентина Матвиенко Совет Федерации рыба Оксана Лут
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Оксана Лут фото

Оксана Лут

министр сельского хозяйства России
25 февраля 1979 года
Материалы по теме
В Рыбном союзе заявили о переизбытке красной икры
Бизнес
Рыбаки предупредили о минимальном вылове лососей за 20 лет
Бизнес
Совфед запустил ревизию международных соглашений России в рыболовстве
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 08 окт, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 08 окт, 17:58
Философа Юлию Синеокую оштрафовали по статье об иноагентахОбщество, 17:40
«Роскосмос» показал фото урагана «Мильтон»Общество, 17:39
«Дом.РФ» передаст инвесторам 18 памятников архитектуры для восстановленияНедвижимость, 17:36
HBO назвал создателем биткоина разработчика Питера Тодда. Кто это такойКрипто, 17:32
Украинский регулятор призвал к полной блокировке TelegramПолитика, 17:32
Как выбрать газовую колонку: 7 главных характеристик и советы экспертовНедвижимость, 17:31
Карпин рассказал, что хочет спросить у ГлушенковаСпорт, 17:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа назвала дату начала торгов акциями российской «ИКС 5»Инвестиции, 17:24
МВД предупредило о кибермошенничестве с поддельными медицинскими файламиОбщество, 17:24
В Киеве мужчина бросил в вагон метро похожий на мину предметОбщество, 17:12
Как российский биотех перешел на отечественную платформу аналитики данныхРБК и СберАналитика, 17:11
Токен связанного с ИИ проекта Bittensor подорожал за месяц на 128%Крипто, 17:09
Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна за вывоз зерна из КрымаПолитика, 17:09
В Ногинске загорелся рынокОбщество, 17:02