Мишустин призвал к жестким мерам против посредников из-за роста цен
Наценки посредников остаются одним из существенных факторов роста цен в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.
«Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда наша страна решает сложнейшие задачи», — сказал он.
По словам Мишустина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила, что в некоторых случаях маржа товаров доходит до 50%, например, в случае с рыбной продукцией. Премьер рассказал, что в цепочке от рыбака до конечного поставщика ведомство насчитывало до шести посредников, из-за чего итоговая стоимость товара вырастала в 3,5 раза.
«Считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка. Если необходимо, принимать самые жесткие меры», — резюмировал Мишустин.
Согласно данным Росстата, за прошедший февраль потребительские цены выросли на 0,81%, инфляция за год достигла 10,06%.
В частности, по состоянию на предыдущий месяц рост цен на овощи и фрукты составил 16% в годовом выражении, хлеб и хлебобулочные изделия — 14,17%, рыбу и морепродукты — 18,08%, сливочное масло — 34,83%, алкогольные напитки — 11,67%.
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