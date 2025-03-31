МИД увидел желание западного бизнеса, что Россия «все забудет и простит»

Многие на Западе полагали, что Россия не выдержит санкций, а теперь иностранные компании хотят легкого возвращения на рынок, заметили в МИДе. Мишустин ранее упомянул несколько условий для возвращающегося бизнеса

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Подход к возвращению западного бизнеса в Россию будет индивидуальным и станет учитывать интересы российских производителей, чья продукция смогла заменить зарубежные аналоги, заявил ТАСС глава департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

«Давайте говорить прямо: во-первых, многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы СВО не выдержит санкционного давления, а потому, мол, никуда не денется, попросит европейский бизнес вернуться на его условиях. Во-вторых, и это действительно имеет место, европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит», — сказал дипломат.

Логвинов поделился, что не хотел бы «стирать из памяти бегство европейцев с российского рынка». Российская сторона, пояснил он, «никого не выгоняла с нашего рынка», это были решения западных компаний.

Президент Владимир Путин поручил в марте разработать процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших из страны зарубежных компаний. Он заметил, что некоторые бренды продали активы со скидкой, и посчитал неправильным, если они смогут вернуть бизнес за столь же небольшую сумму. «Так быть не должно, так не бывает», — считает Путин.

Со слов премьера Михаила Мишустина, у правительства есть несколько условий: «Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам».

Кроме того, продолжил он, смогут вернуться иностранные компании, которые покинули рынок «под давлением правительств», но сохранили «рабочие места, контакты, технологии» и возможность за собой вернуться. Будет приветствоваться возвращение компаний, обладающих уникальными компетенциями, но с соблюдением требований по локализации и инвестициям, добавил Мишустин.