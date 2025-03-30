Иностранные инвесторы назвали четыре ключевые проблемы бизнеса в России
Ключевыми проблемами для иностранных бизнесменов в России стали санкции Запада, контрсанкции и инфляция. Это следует из опроса Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) среди руководителей компаний — членов палаты, датированного январем 2025 года (опрос проводится регулярно).
Санкции Запада проблемой назвали 41% опрошенных, контрсанкции России — 25%, инфляцию — 10%. Еще 24% — это другие причины (кадры, налоги и др.).
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