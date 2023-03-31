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WSJ узнала, после каких сообщений от властей Джек Ма вернулся в Китай

WSJ: Джек Ма вернулся в Китай после призывов внести вклад в развитие страны
После 20-го съезда компартии Китая к Джеку Ма обращались экс-чиновники и магнаты с просьбами приехать назад в КНР. Они взывали к его патриотизму, пишет WSJ. Миллиардер вернулся на родину спустя год отсутствия в конце марта
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Джек Ма
Джек Ма (Фото: Reuters)

Китайский бизнесмен Джек Ма, который в конце марта вернулся на родину спустя год отсутствия, перед этим получал призывы, обращенные к его патриотизму, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в последние месяцы с Ма связывались экс-чиновники Коммунистической партии Китая (КПК) и его коллеги-магнаты. Они говорили, что Ма следует вернуться и внести свой вклад в развитие КНР. «Мольбы» такого рода начались после 20-го съезда КПК, он прошел в октябре прошлого года.

Bloomberg ранее сообщал, что китайские власти пытались убедить Ма вернуться и помочь продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу.

Настоящее имя Джека Ма — Ма Юнь, он основатель компании Alibaba. Она появилась в конце 1990-х и сначала не приносила доходов, но, получив крупные инвестиции, стала активно развиваться.

В 2008-м была запущена торговая площадка Tmall, в 2010-м — AliExpress. В 2014-м компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, поставив рекорд по IPO ($25 млрд). Джек Ма ушел с поста главы ее правления в 2019-м.

По данным Forbes на конец марта 2023-го, состояние Джека Ма — $25 млрд.

В 2020-м Ма выступил с критикой политики китайских властей — после этого его финансовая компания Ant Group не смогла выйти на биржи. Как писала The Financial Times в ноябре прошлого года, отъезд бизнесмена из Китая был связан с «суровыми мерами в отношении технологического сектора страны и ее самых влиятельных бизнесменов» со стороны властей. Газета указывала, что миллиардер жил в Токио и ездил в США и Израиль.


По данным WSJ, миллиардер в последние месяцы активно влиял на стратегию компании Alibaba. В частности, пишет газета, именно Ма призвал нынешнее руководство компании разделить ее на шесть подразделений.

О разделении компания объявила 28 марта — через день после того, как WSJ сообщила о возвращении Ма в Китай. Из Alibaba выделят:

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  • облачное подразделение — Cloud Intelligence Group;
  • подразделение онлайн-торговли — Taobao Tmall Commerce Group;
  • логистическое подразделение — Cainiao Smart Logistics Group;
  • подразделение локальных сервисов (доставка еды, картографические сервисы) — Local Services Group;
  • подразделение по международной электронной торговле — Global Digital Commerce Group;
  • подразделение, отвечающее за развлекательные сервисы, — Digital Media and Entertainment Group.
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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