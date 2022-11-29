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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
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FT узнала об отъезде основателя Alibaba из Китая на фоне «суровых мер»

FT: основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая полгода назад на фоне «суровых мер» Пекина
Джек Ма находится в Токио, регулярно выезжал в Израиль и США, пишет FT. Два года назад миллиардер раскритиковал власти КНР за сдерживание инноваций в финансовом секторе, после чего стал реже появляться на публике
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Джек Ма
Джек Ма (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Основатель компании Alibaba и миллиардер Джек Ма (состояние, по версии Forbes, около $22 млрд, пятое место в рейтинге самых богатых людей Китая) полгода назад покинул КНР и живет в Японии, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой источники.

Газета пишет, что Джек Ма уехал из страны на фоне «продолжающегося применения Пекином суровых мер в отношении технологического сектора страны и ее самых влиятельных бизнесменов».

Источники FT сообщили, что Джек Ма живет в центре Токио, вместе с семьей он посещал горячие источники и горнолыжные курорты Японии, а также ездил в США и Израиль.

Собеседники издания приводят разные сведения о том, чем именно миллиардер занимается сейчас. Одни источники говорят, что он свел к минимуму общественную деятельность и общается с богатыми китайцами в рамках частных клубов в Токио; другие заявили о его попытках расширить свои деловые интересы за пределы электронной коммерции, которой занимаются его компании; третьи утверждают, что Ма занялся коллекционированием и рисует акварелью.

В октябре 2020-го Ма выступил с критикой политики властей Китая, которая, по его мнению, сдерживала инновации в финансовой индустрии. В частности, указывает FT, он заявил о «менталитете ломбардов» у государственных банков Китая и призвал новых игроков рынка, имеющих возможность предоставлять кредиты, давать средства под залог бедным.

Миллиардер Ма Юнь (настоящее имя Джека Ма) родился в 1964 году. Компанию Alibaba он основал в конце 1990-х, сначала она не приносила доходов, но, получив крупные инвестиции, стала активно развиваться.

В 2008-м была запущена торговая площадка Tmall, в 2010-м — AliExpress. В 2014-м компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, поставив рекорд по IPO ($25 млрд). Джек Ма ушел с поста главы ее правления в 2019-м.

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После этого компании Джека Ма (это не только Alibaba, но еще и финансовая Ant Group, которая владеет Alipay) испытывали трудности. В частности, Ant Group должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае, что могло стать крупнейшим IPO в истории, так как компания могла привлечь до $34,4 млрд. Но компания заявила, что процесс приостановили китайские регуляторы, а The Wall Street Journal писала, что об этом распорядился лично председатель КНР Си Цзипьпин, так как власти «пришли в ярость» после октябрьского выступления бизнесмена.

После заявления по поводу политики Китая Джек Ма появился на публике только спустя три месяца, а впервые выехал за границу только через год, писала газета The South China Morning Post (принадлежит Alibaba).

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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