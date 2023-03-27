Сооснователь Alibaba Джек Ма вернулся в Китай спустя год отсутствия

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 16:40
Иранская SAIPA раскрыла модели своих машин для России и назвала цены Авто, 16:53
Готовим тело к лету: пять эффективных упражнений Pro, 16:47
Метеорологи назвали возможную причину появления «черного кольца» в Москве Общество, 16:47
Мишустин назвал дату заседания Высшего госсовета Союзного государства Политика, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:37
Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина Политика, 16:27
Совет ЕС поддержал идею отключения и приостановки смарт-контрактов Крипто, 16:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как выглядело черное кольцо в небе, которое сняли москвичи. Видео Общество, 16:24
«Челси» сообщил о многомиллионных убытках из-за санкций против Абрамовича Спорт, 16:23
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 16:15
Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации Город, 16:09
Пригород Парижа ввел оплачиваемые отпуска для женщин на время месячных Общество, 16:06
Wildberries согласился внедрить разные тарифы для новых и старых пунктов Бизнес, 16:00
На границе Белоруссии и Польши скопилась очередь из тысячи грузовиков Политика, 16:00
Бизнес ,  
0 

Сооснователь Alibaba Джек Ма вернулся в Китай спустя год отсутствия

Сооснователь Alibaba Джек Ма вернулся в Китай спустя год пребывания за границей
Миллиардер вернулся на родину в то время, когда руководство страны стремится восстановить доверие предпринимателей после регулятивных ограничений и мер по борьбе с пандемией, пишет The Wall Street Journal
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 HKD85,8 +0,76% Купить
Джек Ма&nbsp;во время посещения&nbsp;школы&nbsp;в городе Ханчжоу&nbsp;(провинция Чжэцзян, Китай)
Джек Ма во время посещения школы в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Китай) (Фото: Hangzhou Yungu School / Reuters)

Сооснователь Alibaba Group Джек Ма приехал в Китай, после того как около года прожил за границей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Поездка состоялась в то время, когда руководство страны стремится восстановить доверие предпринимателей после регулятивных ограничений и мер по борьбе с пандемией, которые нанесли ущерб частному бизнесу.

По словам собеседников газеты, миллиардер (согласно рейтингу Forbes Real Time, занимает 63-место среди богатейших людей мира с состоянием $23,9 млрд), который провел большую часть прошлого года в Японии, вернулся на родину несколько дней назад. По данным Financial Times, Джек Ма жил со своей семьей почти полгода в Токио, откуда регулярно ездил в США и Израиль. Предприниматель встретил китайский Новый год в Гонконге, а потом посетил Сингапур и Австралию, сообщает WSJ.

Газета South China Morning Post, принадлежащая Alibaba Group, пишет, что в понедельник Джек Ма побывал в школе Yungu в родном городе Ханчжоу (столица провинции Чжэцзян), ее строительство профинансировали основатели Alibaba в 2017 году. Он встретился с учениками и учителями и поговорил с ними о влиянии искусственного интеллекта на образование.

Бизнесмен в 2020 году раскритиковал китайские регулирующие органы и обвинил государственные банки в «менталитете ломбарда». С тех пор компании Джека Ма столкнулись с рядом препятствий. Регуляторы отменили первичное публичное размещение акций основанной им компании Ant на $37 млрд и оштрафовали Alibaba на рекордные $2,8 млрд за нарушения антимонопольного законодательства, напоминает FT.

После новостей о приезде Джека Ма в Китай акции Alibaba Group в ходе торгов в Гонконге росли на 5,5%. Как сообщал Bloomberg, китайские власти пытались убедить Джека Ма вернуться и помочь продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу. Однако тот решил остаться за границей после ухода из компаний.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Джек Ма Китай Alibaba Group
Материалы по теме
Джек Ма впервые с октября показался на публике
Бизнес
Владелец AliExpress Джек Ма потерял статус самого богатого человека Китая
Бизнес
Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter