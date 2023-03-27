Сооснователь Alibaba Джек Ма вернулся в Китай спустя год отсутствия

Миллиардер вернулся на родину в то время, когда руководство страны стремится восстановить доверие предпринимателей после регулятивных ограничений и мер по борьбе с пандемией, пишет The Wall Street Journal

Джек Ма во время посещения школы в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Китай) (Фото: Hangzhou Yungu School / Reuters)

Сооснователь Alibaba Group Джек Ма приехал в Китай, после того как около года прожил за границей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Поездка состоялась в то время, когда руководство страны стремится восстановить доверие предпринимателей после регулятивных ограничений и мер по борьбе с пандемией, которые нанесли ущерб частному бизнесу.

По словам собеседников газеты, миллиардер (согласно рейтингу Forbes Real Time, занимает 63-место среди богатейших людей мира с состоянием $23,9 млрд), который провел большую часть прошлого года в Японии, вернулся на родину несколько дней назад. По данным Financial Times, Джек Ма жил со своей семьей почти полгода в Токио, откуда регулярно ездил в США и Израиль. Предприниматель встретил китайский Новый год в Гонконге, а потом посетил Сингапур и Австралию, сообщает WSJ.

Газета South China Morning Post, принадлежащая Alibaba Group, пишет, что в понедельник Джек Ма побывал в школе Yungu в родном городе Ханчжоу (столица провинции Чжэцзян), ее строительство профинансировали основатели Alibaba в 2017 году. Он встретился с учениками и учителями и поговорил с ними о влиянии искусственного интеллекта на образование.

Бизнесмен в 2020 году раскритиковал китайские регулирующие органы и обвинил государственные банки в «менталитете ломбарда». С тех пор компании Джека Ма столкнулись с рядом препятствий. Регуляторы отменили первичное публичное размещение акций основанной им компании Ant на $37 млрд и оштрафовали Alibaba на рекордные $2,8 млрд за нарушения антимонопольного законодательства, напоминает FT.

После новостей о приезде Джека Ма в Китай акции Alibaba Group в ходе торгов в Гонконге росли на 5,5%. Как сообщал Bloomberg, китайские власти пытались убедить Джека Ма вернуться и помочь продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу. Однако тот решил остаться за границей после ухода из компаний.