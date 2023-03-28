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Alibaba решила разделить бизнес на шесть компаний

Alibaba Group проведет децентрализацию бизнеса и выделит шесть компаний
Alibaba BABA $94,8 +9,52% Купить
Фото: Andre Klohn / dpa / Global Look Press
Фото: Andre Klohn / dpa / Global Look Press

Alibaba Group планирует реорганизовать и децентрализовать бизнес. Об этом сообщается на новостном портале компании.

Внутри компании будут выделены шесть независимых подразделений:

  • облачное подразделение — Cloud Intelligence Group;
  • подразделение онлайн-торговли — Taobao Tmall Commerce Group;
  • логистическое подразделение — Cainiao Smart Logistics Group;
  • подразделение локальных сервисов (доставка еды, картографические сервисы) — Local Services Group;
  • подразделение по международной электронной торговле — Global Digital Commerce Group;
  • подразделение, отвечающее за развлекательные сервисы, — Digital Media and Entertainment Group.

Идею поддержали партнеры группы и совет директоров. В компании назвали грядущую реорганизацию «самым важным организационным изменением в Alibaba за 24 года». Дэниел Чжан направил сотрудникам письмо, в котором уведомил их о решении.

В каждой новой компании будет свой гендиректор и совет директоров. Чжан возглавит Alibaba Cloud Intelligence Group. Со временем подразделения смогут самостоятельно проводить IPO, отмечает Bloomberg.

После сообщения о разделении бизнеса акции Alibaba на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи выросли на 7%.

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